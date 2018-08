Rinkes Fokker van het Jaar springen

Sinds 1986 runde het echtpaar Rinkes een professionele fokkerij vanuit het Drentse Pesse, waar de Fortuna Hoeve gevestigd is, en daar komt dus ook het achtervoegsel Fortuna vandaan.Kenmerkend bij de fokkersfilosofie van de familie Rinkes, is het dat zij naast een prestatiepaard ook een aansprekend exterieur en een correct fundament hoog in het vaandel hebben staan. Dit uit zich dan ook dat hun fokproducten veelvuldig aan kop staan op Centrale keuringen of in de top van de NMK.

Goede genen bij elkaar

Vanaf het begin van hun fokkerij heeft dit echtpaar een neus gehad om de goede genen bij elkaar te brengen die tot een toppaard kunnen uitgroeien. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het Olympische springpaard Nandor Fortuna (v.Nimmerdor), de KWPN-goedgekeurde hengst Orion Fortuna (v.Burggraaf) en de dit voorjaar goedgekeurde Kordon VDL, de zoon van Glennfiddich VDL uit Anoulavsca Fortuna die 82,5 punten kreeg in de test. Deze Anoulavsca Fortuna bracht ook in combinatie met Ultimo, de zeer succesvolle Brighton Bay van Emma Augier de Moussac.

Anoulavsca Fortuna, Kordon VDL en Comfortuna

Speciaal afgereisd naar Ermelo waren de merrie Anoulavsca Fortuna vergezeld van een veulen van de Stakkato-zoon Scotch on Ice. Anoulavsca Fortuna is ook de moeder van de KWPN hengst-Kordon VDL, deze hengst werd voorgesteld door Sjoerd Kommers. Ook de ster preferente prestatiemerrie Solavsca Fortuna was aanwezig. Zij is op haar beurt de moeder van de schimmel Comfortuna, De Berlin-zoon die met James Billington momenteel internationaal op 1.50m-niveau springt. De schimmel Comfortuna werd vandaag onder het zadel voorgesteld door Maxime van Andel.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN