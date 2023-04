Rob van Ruitenbeek over KWPN fokwaarden: ‘Ratio, wetenschap en feiten!’

Fokker, hengsteneigenaar en hoefsmid Rob van Ruitenbeek kiest een filosofische invalshoek in de discussie over de KWPN fokwaarden. Hij pleit voor een compromis, waarbij ratio, feiten en wetenschap in samenhang een rol spelen. Van Ruitenbeek stuurde een ingezonden brief naar Horses.nl.

De sleutel in het dispuut tussen de hengstenhouders en het bestuur van het KWPN ligt bij twee belangrijke namen : Voltaire en Rousseau. Beide paarden zijn stempelhengsten van de twee belangrijkste takken in de fokkerij: springen en dressuur. Beide zijn ook van enorm belang gebleken voor het KWPN. Én beide hengsten zijn vernoemd naar heel belangrijke filosofen uit de historisch belangrijke periode van de ‘Verlichting’. De periode van de verlichting heeft in Europa en Amerika gezorgd voor democratie in politiek en samenleving.

Ratio en feiten

Uitgangspunt van de filosofie van de verlichting zijn ratio, wetenschap en feiten! Ratio, ofwel rede, moet samengaan of gebaseerd zijn op wetenschap en feiten. Wetenschap en feiten kunnen wat de filosofen betreft zeker ook gebaseerd zijn op empirisme, dus wetenschap vanuit ervaring en indrukken. Het project om de fokwaarde schatting middels DNA nauwkeuriger te doen zijn is ontwikkeld door de wetenschap. Wanneer we nu de wetenschap kunnen aanvullen met empirische kennis en feiten dan kan met behulp van de bij beide partijen ruim voldoende aanwezige ratio geheel in de geest van Voltaire en Rousseau een heel bruikbaar en betrouwbaar fokwaardesysteem ingevoerd worden.

Hopend op een goed en bruikbaar compromis,

Rob van Ruitenbeek