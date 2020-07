Ronald Schultz verlaat het Holsteiner Verband

Na 17 jaar verlaat Ronald Schultz het Holsteiner Verband. De laatste jaren was Schultz actief als directeur marketing en veilingen. Daarvoor was hij hoofd financiële zaken van het Verband. Zijn vertrek komt door her-organisatie binnen het Verband.

Door her-organisatie in de afdeling marketing van het Holsteiner Verband kon “de functie van een andere directeur niet worden gehandhaafd, zodat de directie en Ronald Schultz overeenstemming bereikten over de beëindiging van de arbeidsrelatie”, schrijft het Verband op hun website.

Afdeling Verkoop

Schultz kreeg in 2016 leiding over de afdeling Verkoop in Elmshorn. Hij werd daarbij eerst ondersteund door toenmalige veilingleider Peter Glisic en verkoopleider Jan Swennen. In 2018 kwam Roland Metz naar het Verband om naast Schultz te werken.

Bron Holsteiner Verband