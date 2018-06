Ruim 28.000 euro voor veulen uit volle zus Big Star

Up in the Air Z is van Nederlandse bodem met Cees Klaver en Ton Vullers als fokkers. Veulens met prestatiegenen worden ook in Engeland gewaardeerd. Het gros mag op Britse bodem blijven, een enkeling gaat na telefonische biedingen op doorreis naar Italië of Amerika.

Halfbroer Casallo Z

De Ierse topruiter Peter Charles had het winnende bod van 24.000 pond voor Carrera GT3 van het Reukenis Z (Cornet Obolensky x Carthago), halfbroer van de 1,60m Grand Prix hengst Casallo Z van Piergiorgio Bucci. Voor 24.000 pond gaat Funky Zoetendaele Z (For Pleasure x Cassini I) uit de 1,50m springmerrie Cover Queen naar het land van de pizza’s en pasta’s.

Uit Grand Prix-merrie Le Beau

De zwoele, opzwepende vrijdagavond van vorig jaar was nu een frisse, rustigere donderdagavond, maar de veilingmeesters Dirk Zagers en Stewart Hassall hielden de gang er goed in Matt Millin holde rond om kopers persoonlijk over de streep te trekken om toch nog eens een keer te bieden. Christian’s Son (Cristian x Carolus II) uit de 1,60m Grand Prix-merrie Le Beau onder Ellen Whitaker werd afgeslagen voor 22.000 pond. Duurste jaarling met 21.000 pond was Midnight (Comme il Faut x Numero Uno) van Paul Hendrix, die zijn beide jaarlingen naar volle tevredenheid verkocht.

‘Gemiddelde prijs voortreffelijk’

“We zijn enorm tevreden. We hadden niet de uitschieters van vorig jaar, maar ook geen lage prijzen. Op twee veulens na die niet gegund werden, hebben we alles verkocht. De gemiddelde prijs was voortreffelijk”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts namens Flanders Foal Auction en verantwoordelijk voor de veulenselectie. De vijftien verkochte veulens en jaarlingen (vier veulens vielen afgelopen week uit) brachten samen 269.000 pond (308.274 euro) op.

Bron Persbericht