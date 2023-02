HK SBS: 14 hengsten goedgekeurd, aantal interessant gefokt

Op de SBS Hengstenkeuring is Gesves zijn vandaag 14 springhengsten goedgekeurd, iets minder dan de helft van de aangeboden hengsten (32). Onder de nieuwe goedgekeurde hengsten een aantal interessant gefokte paarden uit de fokkerij van Joris de Brabander, zoals bijvoorbeeld een Libero H x Heartbreaker uit de Querly Chin-stam maar ook de volle broer van de dit weekend met pensioen gestuurde H&M All In (Kashmir's All Inclusive DK Z) van Bas Huybregst en Michael Palm.