HK SBS: 33 hengsten goedgekeurd, een Nederlandse hengst

Op de SBS Hengstenkeuring in Gesves zijn afgelopen weekend 33 hengsten goedgekeurd uit een aanbod van 64 hengsten. Het gaat daarbij om 29 springhengsten, drie dressuurhengsten en een pony. Een van de 33 hengsten is in Nederlands eigendom, eentje werd mede gefokt door Paul Hendrix.

Stal de Krochten uit Rijsbergen kreeg de zelfgefokte cat.nr 417 Duka Chin DK (Ducati van Schuttershof x Chin Chin) goedgekeurd.

Deels ‘Nederlands’ gefokt is cat.nr 409 Stitch de Muze (Mosito van ’t Hellehof x Vigo d’Arsouilles x Ramiro), die Paul Hendrix samen met Joris de Brabander fokte. Stitch de Muze heeft de 1,60m.-merrie Nirmette van Markus Fuchs als tweede moeder.

Joris de Brabander

Joris de Brabander was overigens de succesvolste inzender. Hij kreeg vier hengsten goedgekeurd. Een van die vier is Simply de Regor en daarmee kregen de fokkers, familie Veldeman, de tweede hengst uit hun fokkerij in korte tijd goedgekeurd.

Op de Zangersheide keuring werd de eerste directe zoon van topmerrie Centa de Muze (v. Cento) goedgekeurd (een Chacco-Blue) en bij het SBS was er groen licht voor Simply de Regor (Cornet Obolensky uit Ohaj de Regor v. Kannan uit Centa de Muze). Ohaj de Regor is daarmee de volle broer van de KWPN-goedgekeurde Mr Cornet de Regor.

Drie goedgekeurde hengsten waren er voor Daniel Boudrenghien van stoeterij Horses of Belgium (de Sitte-paarden).

