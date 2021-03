SBS hengstenkeuring van de baan

Het Belgische stamboek SBS heeft besloten om de jaarlijkse hengstenkeuring, die gepland stond op 6 en 7 maart in Gesves, te annuleren. ''Alles was voorzien om de regelgeving inzake corona te respecteren, maar een ernstige epidemie van rhinopneumonie treft momenteel de Europese paardenhouderij en ons land is daarbij niet gespaard gebleven'', aldus de organisatie.