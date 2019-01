Schockemöhle’s Total Hope geen WFFS-drager

De WFFS uitslagen van geteste hengsten vliegen de laatste dagen om de oren. Het Holsteinse stamboek kwam gisteren al met uitslagen van hen hengsten, en ook het Hannoveraanse stamboek bracht de resultaten naar buiten. Nu zijn ook de test-uitslagen van een aantal hengsten die samen met Paul Schockemöhle in eigendom zijn van het Deense HP Horses. Uit de test blijkt onder andere Total Hope (v.Totilas) geen WFFS-drager te zijn.

In totaal zijn vier hengsten negatief getest en één positief. WFFS-testresultaten van vijf hengsten van Paul Schockemöhle en HP Horses zijn gepubliceerd, zo meldt het Deense tijdschrift Ridehesten. Het is HP Horses die de uitslagen heeft ontvangen en het nieuws naar buiten brengt.

Vijf geteste hengsten

De populaire Total Hope, die succesvol was onder Pernilla André Hokfelt, is negatief getest. Ook Vitalis (v.Vivaldi) en Fürstenball (v.Fürst Heinrich) zijn negatief getest en zijn niet drager van het WFFS-gen, net als Sansibar AK (v.Sandro Hit). Fürsten-Look (v.Fürstenball), daarentegen, is wel drager van het WFFS-gen, maar dit was al eerder bekend gemaakt.

Bron: Ridsport/Horses.nl