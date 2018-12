Bonte Utah van de Rock gecastreerd

De opvallende bonte Utah van de Rock (v. Limbo) is gecastreerd als gevolg van 'een klein probleem'. Het paard herstelt goed van de ingreep en zal zijn sportieve carrière binnenkort weer op kunnen pakken.

De tienjarige Selle Français wordt in het 1.60m uitgebracht door Marc Dilasser. De Limbo-nazaat heeft 31 nakomelingen in Frankrijk, waarvan de eerste zijn geboren in 2016. Dit seizoen heeft hij zijn debuut gemaakt in de 5* Grand Prix met als beste resultaat 4 strafpunten in Valence, Frankrijk.

Comeback in februari

Dilasser vertelt in een interview aan Grandprix Replay: “Utah maakt het goed! Hij is goed hersteld en is weer aan het werk en zal – hopelijk – rond februari weer in de wedstrijdring verschijnen.”

Bekijk hieronder het filmpje van Utah van de Rock in Rouen in het 1.50m.

Bron: Horses.nl/Grandprix Replay