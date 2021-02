Diamant de Semilly viert dertigste verjaardag

De nummer twee van de WBFSH-ranking, Diamant de Semilly (Le Tot de Semilly x Elf II) viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. De Selle Français-gefokte hengst brengt zijn pensioen door bij voormalig ruiter Eric Levallois en verkeert nog altijd in goede gezondheid.

Met Levallois in het zadel kende Diamant de Semilly een indrukwekkende carrière. Hij maakte in 2002 deel uit van het Franse team dat goud won op de Wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera en werd daar individueel negende. Datzelfde jaar won het duo het Frans kampioenschap. In 2003 was er teamzilver op het EK in Donaueschingen, maar een jaar later moest de combinatie de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan wegens een lichte blessure.

Topvererver

In de fokkerij is Diamant de Semilly minstens zo succesvol als hij in de sport was. Hij bracht onder andere de Holsteiner kampioen Diarado en talloze goedgekeurde hengsten en internationale topsportpaarden, waaronder Emerald van ’t Ruytershof, Dominator Z, Mumbai en Quickly de Kreisker.

Bron: Ridehesten/Horses.nl