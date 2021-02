HK Selle Français: Balou Star overtuigd met drie goedgekeurde zonen

Op de Selle Français Hengstenkeuring op 19 februari 2021 werden van Balou Star (Balou du Rouet x Quick Star) alle drie zijn aangeboden zonen goedgekeurd voor de dekdienst. Twee van hen komen uit de fokkerij van Udo Oppermann.

De fokker kreeg Icatcher de Balou Star (mv. Lordanos) en Itot de Balou Star (mv. Diamant de Semilly) goedgekeurd. Ook Instant Brecam (mv. Air Jordan) van fokker Adrian Bret kon de jury – net als zijn halfbroers – overtuigen met zijn type, vermogen, manier van bewegen en karakter.

Volle broer Lady-Lou OLD

Icatcher de Balou Star is een volle broer van de Lady-Lou OLD, die in 2019 kampioene werd in Rastede. Stalgenoot Itot de Balou Star komt uit directe moederlijn van Itot du Chateau, die internationaal succesvol is onder het zadel van Edwina Tops-Alexander.

Bron: Züchterforum