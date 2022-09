Kampioenen twee- en driejarige merries La Grande Semaine van Kannan en Ogrion des Champs

In Fontainebleau staat dezer dagen alles in het teken van La Grande Semaine, het Franse equivalent van de Bundeschampionate. Voor de twee- en driejarige merries zijn de nieuwe kampioenen inmiddels bekend. Kiss Me'Mazur de Loye (v. Kannan) en Just Little de Pehou (v. Ogrion des Champs) kregen in hun leeftijdscategorie het kampioenslint omgehangen.

In totaal kwamen er 41 tweejarige merries en 53 driejarige merries in de baan de afgelopen twee dagen.

Tweejarige merries

Bij de tweejarigen stond Kiss Me’Mazur de Loye met meer dan een halve punt verschil los van de concurrentie. Deze merrie kreeg bij het vrijspringen als enige een score hoger dan 18 punten. Kiss’Me is het eerste veulen van Fancy de Hus (v. Cornet Obolensky). De derde moeder van Kiss’Me is de bekende Jumpy de Kreisker (v. Quito de Baussy). Een familie waaruit een veelvoud aan winnaars op het hoogste niveau voortkomen, waaronder ook Baladine du Mesnil, AD Kirfa de Kreisker, Javelot d’Helby, Once de Kreisker en Quickly de Kreisker.

De tweede plaats was voor Kyleena du Plant (v. Untouchable) en Kelena de la Brique (v. Conthargos) maakte de top drie compleet.

Driejarige merries

Bij de driejarigen was de strijd om de titel spannend, aangezien de eerste drie op achthonderdste van een punt van elkaar af stonden. Just Little de Péhou haalde een uitmuntende score van 18,5 en werd daarmee kampioen. Moeder Efikass Day (v. Jarnac) komt uit een KWPN-stam, waaruit ook GP-merrie Deville (v. Diabeau van de Heffinck) komt, die met de Noorse Victoria Gulliksen op het hoogste niveau uitkwam.

Jafrane de Chalusse (v. Untouchable), die de beste modelscore behaalde, werd tweede en Jirandole du Mesnil (v. Filou de Hus) maakte de top drie compleet.

Bron: GrandprixReplay