Sezuan ook in 2020 niet in de dekdienst

Net zoals vorig jaar is Sezuan (Zack x Don Schufro) ook in 2020 alleen via diepvriessperma verkrijgbaar. In 2018 werd het dekseizoen van Sezuan al ingekort, zodat Patrik Kittel volledig de ruimte kreeg om zich op de sport te focussen. Hoewel Kittel de hengst al bijna twee jaar onder het zadel heeft, verscheen de combinatie echter nog niet in de ring. Onlangs publiceerde Gestüt Peterhof een video waaruit blijkt dat Sezuan hard op weg is richting de Grand Prix.