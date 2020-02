SF hengstenkeuring: Balou du Rouet-zoon gehuldigd als kampioen

De hengstenkeuringscommissie van het Selle Français stamboek heeft gisteren 25 driejarige hengsten geselecteerd die een dekbrevet krijgen voor 2020. Vandaag vond de kampioenskeuring plaats waar acht geselecteerde hengsten in de baan verschenen in de strijd om het kampioenslint. Catalogus nummer 319, Hors Norme Du Lavoir (Balou du Rouet x Mermus R), is uitgeroepen tot kampioen van de 3-jarige springhengsten.