Stal de Toom en Teun Aleven stelen de show met pony’s op NK NSPS

e vijfjarige Olantina van Stal de Mussenhorst (v. Kazandro of Duke Stable) kwam in absolute topvorm ter keuring, hoewel ze pas vijf dagen daarvoor bevallen was van een zoon. Foto: Leontien Ruissen

Het was de vijfjarige Olantina van Stal de Mussenhorst (v. Kazandro of Duke Stable) van Teun Aleven uit Wehl die dé grote winnares werd op de Nationale Kampioenschappen van het Nederlands Shetland Pony Stamboek afgelopen zaterdag in Lunteren. Van de vijf rubrieken driejarige en oudere merries in de grote maat, wist Aleven maar liefst vier keer met een pony als beste uit de bus te komen. De keuze van de jury om Olantina als kampioene uit te roepen was meer dan verdiend te noemen.

In de minimaat stal familie Steijvers de show. Voor de familie uit Budel was niet voor de eerste keer de afgelopen jaren zeer succesvol op de Nationale Kampioenschappen van het NSPS. Maar liefst negen keer wisten ze, met verschillende pony’s, de afgelopen jaren een nationale titel te bemachtigen. Twee van de drie aanwezige miniveulens in de kampioenskeuring van de editie van afgelopen zaterdag in Lunteren waren in handen van Steijvers en één daarvan wist uiteindelijk de titel te bemachtigen. Het gaat om het bruinbonte merrieveulen Vivi Henriëtte Louisa van de Toom (v. Oxsalys van de Toom), die eerder al veulenkampioen in Limburg was. Zowel via vaders- als moederzijde is ze door Steijvers zelf gefokt op hun ‘Toom’-fokkerij, wat de prestatie des te knapper maakt.

