Wordt Shetlandpony speelbal in Brexit-kwestie?

De Shetlandpony, de kleine paarden met een afstamming die teruggaat tot in de bronstijd, die eeuwenlang van levensbelang was voor de mijnbouw en voor vele generaties kinderen het eerste rijpaard was, dreigt verstrikt te raken in de Brexit-politiek.

Er is namelijk meningsverschil ontstaan over de “zuiverheid” van de pony’s zoals bepaald is door de “Moeder” van alle Shetlandstamboeken in Perth (Schotland) en van de “dochter” stamboeken van de Shetlandeilanden. Om in het stamboek “Moeder” te staan, moet de afstamming teruggaan op acht generaties van de typisch harige pony’. De nakomelingenboeken “dochter” accepteren pony’s met een afstamming van drie generaties.

Kruisingen

Amerika heeft niets met dit hele geschil te maken maar kan indirect een speler zijn, omdat het land Shetlanders heeft gefokt die als slanker en aantrekkelijker worden beschouwd dan de originele pony’s en werden gekruist met enkele Europese pony’s om de verkoop te stimuleren.

Overeenkomst over raszuiverheid

De “moeder” stamboeken en de andere stamboeken wereldwijd kwamen in 2004 bijeen en ondertekenden een overeenkomst over wat een raszuivere Shetlandpony is. De Duitse federatie ziet de overeenkomst nu anders. Dr. Klaus Miesner, directeur van de fokkerijafdeling van de Duitse Federatie stelt dat “vanaf 2006 alle pony’s in elk stamboek een minimum van drie volledige generaties in de stamboom moeten hebben” om als raszuiver te worden beschouwd. Uitgesloten van deze regel zijn alleen pony’s die rechtstreeks door het originele stamboek zijn geregistreerd.

Discussie

“De volledige traceerbaarheid naar Schotland is echter niet mogelijk voor alle Shetlandpony’s in de Duitse fokkerij. Om deze reden doet de Duitse Hippische Federatie intensieve pogingen om de zaak op te helderen met de Shetland Pony Studbook Society, met als doel een oplossing te vinden op basis van het besluit van 2004 van de ISPC. “Het feit dat het oorspronkelijke stamboek van het ras en een aantal andere stamboeken plotseling een volledige stamboom vragen, is volledig verrassend en onaanvaardbaar, gezien de gezamenlijke beslissing in 2004.”

Op dat moment, zo legde hij uit, werd de hele Duitse Shetlandponyfokkerij gecontroleerd en pony’s met Tigerscheckung (gevlekt) of Amerikaans bloed in de eerste drie generaties werden ingevoerd in de nieuw opgerichte stamboeken voor gedeeltelijk Duits gefokte Shetlandpony’s en Duitse klassieke pony’s.

” Wacht even”, zegt Jill Jones, president van The Shetland Pony Stud Book Society in Perth. De overeenkomst definieert duidelijk de vereisten waar een pony aan moet voldoen. “Duitsland en de andere landen kunnen hun eigen regels hebben, zoals de regel van drie generaties,” zei ze. “Er is geen manier waarop we regels kunnen afdwingen voor de ‘dochter’-stamboeken. “Als merriestamboek accepteren we de regel van drie generaties niet. Wij zijn het land van herkomst. De overeenkomst van 2004 sluit het studbook ‘moeder’ uit. Het staat zwart op wit. ”

De Duitse federatie zegt hierover: “We vrezen dat de huidige machtsstrijd over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uiteindelijk hierbij niet zal helpen.”

