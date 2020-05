Silvana HDC geniet optimaal van haar pensioen

Haras de Coudrettes laat in een bericht op Facebook zien dat topmerrie Silvana HDC (Corland uit Donate keur pref prest van Widor, fokker B.J. ter Denge uit Abbega) optimaal van haar welverdiende pensioen geniet. In 2016 was het sportieve afscheid van de succesvolle KWPN’er.

Onder Kevin Staut kwam de karaktervolle merrie tot grote hoogtepunten. Acht jaar geleden won de patente schimmelmerrie met Kevin Staut de Wereldbeker in Bordeaux. Eerder schitterde de merrie onder het zadel van Kristof Cleeren en Jos Lansink.

Fantastische resultaten

Sinds 2009 had Fransman Staut haar onder het zadel. In 2010 maakte dit duo deel uit van het zilveren Franse team op de Wereldruiterspelen in Lexington en een jaar later wonnen ze opnieuw teamzilver op het EK in Madrid. Ook kwam het duo aan de start op de Olympische Spelen in Londen, het EK in Herning en het EK in Aken. Daarnaast waren ze maar liefst zes keer (!) van de partij in een Wereldbekerfinale. Silvana HDC wist in de afgelopen tien jaar maar liefst vier maal in de top 10 te eindigen in wereldbekerfinales. Elk jaar dat het duo deelnam aan de wereldbekerfinales wisten zij hun resultaat te verbeteren. Andere hoogtepunten waren de overwinningen in de Grand Prix van Parijs en Donaueschingen evenals de Wereldbeker van Stuttgart.

Bron: KWPN