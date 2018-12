Sir Arie verkocht naar Groot-Brittannië

De twaalfjarige Hackney-hengst Sir Arie (Plain's Liberator x Prettybridge Touch & Go) is door André Veltkamp verkocht naar Groot-Brittannië. De hengst werd in 2016 na het voltooien van een verkort verrichtingsonderzoek goedgekeurd bij het KWPN.

“Een paar jaar geleden was er al interesse vanuit Engeland voor de hengst. Destijds heb ik besloten hem te behouden voor de fokkerij, omdat er vraag was naar Sir Arie. Later werd deze vraag minder en de hengst heb ik vorig jaar ook niet gestart in de sport”, verklaarde Veltkamp tegenover het KWPN.

Sir Arie was op nationaal ereklasse-niveau heel succesvol in de sport en werd twee jaar geleden nog Nederlands kampioen Grote Maat.

