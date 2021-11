Sir Sinclair, Koning DG, Checkmate en Navarone leveren kampioenen

Zoals Horses.nl vorig jaar een digitale veulenkeuring organiseerde, zo heeft de Amerikaanse tak van het KWPN het deze zomer gedaan. Niet alleen van veulens, maar ook van jaarlingen kon men video's insturen. Meer dan 100 inzendingen verwerkte de keuringscommissie van het KWPN-NA. Naast de categorieën dressuur en springen, kwamen ook de tuigpaarden, Gelderse paarden en Hunters aan bod.

Bij de dressuurveulens ging de zege naar de Sir Sinclair-zoon Reminisce RTH (uit Fiderdonna v. Fidertanz x Sir Donnerhall I) van Alanna Sellers. Het hengstveulen komt uit een Westfaalse merriestam. De plaatsen twee en drie waren voor kinderen van de hengst Koning DG.

Bij de jaarlingen in de dressuurrichting leverde Koning DG de winnaar. Het werd Pharoah DG uit de keurmerrie Janda (v. Parcival). Janda is een halfzus van Honey die de KWPN-hengst Matiz bracht. Op de tweede en derde plaats eindigden kinderen van de Totilas-zoon Gaudi.

Springrichting

Royalty SPF was het beste springveulen. De merrie is van Checkmate uit de 1,45m-merrie Z.Empress van Judgement. Fokster Tracy Geller had ook de nummers twee en drie van respectievelijk Balounito en Tangelo vd Zuuthoeve.

Bij de jaarlingen in de springrichting kwam de kampioen van de hengst Navaro. Het hengstveulen Patrone MG komt uit de elite merrie Tercordia (v. Marlon). Op de tweede plaats kwam een nakomeling van het 1,50m-paard Gallup WF (v. Hickstead). De nummer drie is een nakomeling van Westminster.

Hunters

Bij de Hunters was Rocha-Roche (Gaudi uit Shirlene v. Stedinger) het beste veulen. Bij de jaarlingen werd het Positano (v. Omano BC x Giulia v. Judgement).

Tuig- en Gelderse paarden

In de categorie Tuigpaarden leverden Nel-Mar Hummer en Barno de kampioenen. Bij de Gelderse paarden waren de eerste prijswinnaars van Epic Eastwood en Alexandro P.

Bron KWPN-NA