Sir Sinclair voor de vierde keer beste dressuurhengst van het jaar in Amerika

Ook in 2018 is de dressuurhengst Sir Sinclair door de USEF (United States Equestrian Federation) opnieuw verkozen tot beste dressuurhengst. Dit is inmiddels de vierde keer op rij, een unieke prestatie. De nakomelingen van de 19-jarige hengst van de Iron Spring Farm leveren nog altijd zeer goede sportprestaties, nationaal en internationaal, wat hem deze titel oplevert.

De KWPN keurhengst werd in de Verenigde Staten uitgeroepen tot Leading Sire. Als sinds 2014 gaat hij stevig aan kop in de ranking van de USEF. In 2002 werd de hengst door de Iron Spring Farm voor 360.000 euro aangekocht op de KWPN Select Sale en vertrok naar Amerika. Op vijfjarige leeftijd nam de hengst deel aan het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden, maar werd later teruggetrokken uit de sport nadat de ziekte van Lyme bij hem werd geconstateerd. Op basis van zijn nakomelingen werd hij in 2015 keur verklaard.

Contango op nummer 2

De prestaties van 72 nakomelingen van Sir Sinclair zorgden ervoor dat de titel van beste dressuurhengst van Amerika opnieuw naar de talentvolle hengst ging. Hij won met een verschil van meer dan 4000 punten van nummer twee, de hengst Contango, ook in eigendom van de Iron Spring Farm. Voor de Iron Spring Farm is dit een bijzonder succesvol jaar, want ook hun hengst UB-40 eindigde in de top drie.

Bekijk hier de ranking

Bron: Iron Spring Farm