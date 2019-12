Sir Sinclair voor de vijfde keer ‘Leading Sire’ in Amerika

Uit ongeveer 800 USEF dressuurhengsten werd de twintig jarige Sir Sinclair opnieuw uitgekozen tot de dressuurpaarden leverancier in Amerika. Sir’s nakomelingen verdienden 9.8000 punten dit jaar op de dressuurwedstrijden. Dat is meer dan 4000 punten meer dan zijn stalgenoot Contango die de tweede plaats bezet.

Sir Sinclair bereikte deze uitzonderlijke prestatie door 74 nakomelingen die punten konden verzamelen in de dressuur, inclusief 23 nakomelingen die internationaal lopen waarvan er zes in de Grand Prix. Actieve Grand Prix-paarden zijn onder meer Dee Clair van Anna Marek en Classy Sinclair van Leif Aho.

UB40 maakte het succesjaar voor Iron Spring Farm compleet. De vorig jaar overleden zoon van Olivi stond geruime tijd ter dekking in Amerika en bereikte dit jaar opnieuw de derde plaats op de ranking.

Bekijk hier de ranking.

Bron Iron Spring Farm/USEF

