Sirius verkocht aan familie Nahuis: ‘Welkom in de familie’

De bij het KWPN-goedgekeurde Gelderse hengst Sirius (Zichem x Goudsmid) is aangeschaft door familie Nahuis. In de zomer van 2017 kwam Sirius’ eigenaar Gert Hofs te overlijden en in februari dit jaar werd hij overgenomen door Matthijs van Middelkoop en Martin Oostelaar. Inmiddels heeft de hengst een echt thuis gevonden bij Nahuis.