SK Berlicum: Painted Black-dochter Noa Morka blinkt uit met 85/85

Het was vandaag een succesvolle eerste dag van de stamboekkeuring in Berlicum, waar de Painted Black-dochter Noa Morka uitschieter bleek met 85 punten voor exterieur en bewegen. Het juryteam bestaande uit inspecteur Bart Bax en Wim Versteeg kreeg 42 dressuurmerries te beoordelen, waarvan er 31 ster werden.

Onder de stermerries ook de twee oudere merries die beide al het sportpredicaat op zak hadden: de recent ZZ-Zwaar geklasseerde Ga-Ga-Strona (Lord of Loxley uit Toxstrona elite PROK van Ferro, fokker Familie Van Doorn-van der Steen uit Milsbeek) van E.W. van den Akker, die goed ontwikkeld is, een mooie voorhand heeft en iets sterker in de bovenlijn zou morgen zijn, en de Z2-geklasseerde HRB’s Heavenly (Florencio uit Wilona PROK van Jazz, fokker A. Putters uit Eindhoven) van D. Wolf uit Oss. Laatstgenoemde is ruim voldoende ontwikkeld en langgelijnd, is iets neerwaarts gebouwd en kreeg net als Ga-Ga-Strona 70 punten voor het exterieur.

Noa Morka opvallende uitschieter

Op zaterdag 24 juli worden de meeste stermerries terugverwacht op de Centrale Keuring in De Mortel, en vandaag stelden gelijk meerdere merries zich al kandidaat voor afvaardiging naar de NMK. Met 85/85 bleek Noa Morka (Painted Black uit Cidamorka elite sport-dres pref PROK van Jazz) van fokker Wim de Korte uit Veghel een opvallende uitschieter. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met heel veel uitstraling, veel front, een goed bespierde hals, sterke bovenlijn en correct fundament. Ze was aanvankelijk wat gespannen maar we hebben haar goed de tijd gegeven en dat pakte goed uit. Noa Morka stapt actief, ruim en goed door het lichaam. In draf heeft ze heel veel beentechniek, een goed ondertredend achterbeen, een mooi voorbeengebruik en goede schoudervrijheid. In galop valt ze op met haar kracht en afdruk, en ze beweegt constant bergopwaarts. Echt een merrie om van te genieten!”, is Bart Bax enthousiast. Voor zowel draf als houding kreeg Noa Morka 90 punten.

Twee merries met 80/85

Met 80/85 deden ook Nazca (Totilas uit Fazire elite IBOP-dres PROK van Andretti) van fokker F. Swanenberg uit Nuland en Nikadin S (For Ferrero uit Amadin S elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Trento B) van fokker Stal Van de Sande uit Liempde en mede-geregistreerde Mw. Sunit-van Riel uit Drunen van zich spreken vandaag. “Laatstgenoemde is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Guardian S en zij staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een mooi front en sterke bovenlijn. Nikadin S stapt ruim en met goed lichaamsgebruik, draaft actief met goede beentechniek, souplesse en een goed achterbeengebruik. In galop heeft ze veel afdruk en goede balans. De Totilas-dochter Nazca is voldoende ontwikkeld en maakt zich duidelijk groter in beweging. Ze is sterk gebouwd, stapt ruim en actief, en draaft lichtvoetig en met veel souplesse. Ze kan goed schakelen in beweging en houdt ook op lager tempo goed haar balans. Haar galop is krachtig en ze beweegt met goede houding.

80/80 voor Expression-dochter

Van de 31 driejarige merries werden er 24 ster. Met 80/80 werd de Expression-dochter Ninthe (uit Eliana ster sport-dres PROK van Sir Oldenburg) van fokker R.E.J. Alofs uit Dongen ster. “Dit is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een mooi front en hard fundament. Ze stapt actief en zou daarin iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. Het meest overtuigend was haar draf, waarin ze heel veel souplesse, lichaamsgebruik en schakelvermogen heeft. Ze galoppeert lichtvoetig en changeert met gemak.”

Ook Ferdeaux-dochter 80/80

Dezelfde bovenbalk van 80/80 verdiende de Ferdeaux-dochter Noblesse DVB (uit Icerole DVB elite IBOP-dres sport-dres PROK van Desperados) van fokker Dressuurstal Van Baalen uit Brakel. “Deze merrie staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft veel uitstraling, een goed gevormde hals, sterke bovenlijn en hard fundament. In stap was ze wat gespannen, en dat drukte het cijfer voor beweging want voor zowel draf, galop als houding konden we haar 85 punten geven. Ze draaft met goede techniek, een goed ondertredend achterbeen en veel souplesse. De galop heeft veel kracht en afdruk, en Noblesse DVB beweegt constant bergopwaarts.”

85 voor beweging

In totaal kregen 19 stermerries minimaal 80 punten voor bewegen. Tot het selecte groepje van 85 punten-bewegers behoorde de met 75 punten voor exterieur beoordeelde New Temptation AVO (Dream Boy uit I Rule The World elite EPTM-dres sport-dres PROK van Negro) van fokkers Jan en Ans van Oort uit Volkel. “Dit is een voldoende ontwikkelde, ruim voldoende langgelijnde merrie met jeugduitstraling. Ze zou nog iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben en stapt ruim en met goed lichaamsgebruik. In draf valt ze op met haar goede houding, beentechniek, afdruk en schakelvermogen. In galop heeft ze veel sprong en afdruk. Echt een atletische merrie”, licht Bart Bax toe.

75/80 voor dochters van Vitalis en Franklin

Zeven merries werden ster met 75/80. Allereerst Netflix Inatana van Hof Olympia (Vitalis uit Inatana van Hof Olympia ster PROK van Apache) van fokkers Ralph en Annemiek van Venrooij-Mathijssen uit Oud-Gastel. “Een ruim voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en veel uitstraling heeft. Ze draaft met goede tact en beentechniek, en galoppeert met veel afdruk en kracht. Daarin kan ze goed schakelen.” Ook N’Joy M.S. (Franklin uit Jamaris PB PROK van Netto) van fokker M.M. Swinkels uit Helmond werd ster met 75/80. “Dit is een voldoende ontwikkelde merrie die ruim voldoende langgelijnd is en wat meer bespiering in de bovenlijn mag hebben. Ze stapt ruim en goed door het lichaam, en in draf is ze actief en beweegt ze met een elegante techniek waarbij ze in het geheel nog wat meer met de schoft naar boven zou kunnen bewegen.”

Twee keer Just Wimphof

Naricha da Mora (Just Wimphof uit Cherilyn elite IBOP-dres pref D-OC van Painted Black, fokker A.H.F. Heuckelum uit Waardenburg) van J. en S.P. Verhoeven uit Helvoirt is de derde merrie met 75/80. “Deze merrie is ruim voldoende ontwikkeld, heeft veel front en een sterke bovenlijn. Ze stapt met veel lichaamsgebruik en goede ruimte. In draf heeft ze een goede techniek en in galop heeft ze goede afdruk en zou ze nog iets meer rust in beweging mogen hebben.” De tweede Just Wimphof-dochter met 75/80 is No-Time (uit Extra-Time PROK van Vivaldi) van fokker J.R.A. Bouwdewijns uit Sint-Oedenrode en mede-geregistreerde H.G.G.M. van Enckevort uit Sint-Oedenrode. “Een royaal ontwikkelde merrie die wat langer gelijnd zou mogen zijn. Ze heeft een goed gevormde voorhand en hard en teer fundament. Ze draaft met veel afdruk, een goede techniek en kan daarin goed schakelen. In galop heeft ze eveneens veel afdruk, kan ze goed changeren en ze maakt ruim voldoende houding.”

Ook 75/80 voor dochters van Desperado en Gaudi

Ook 75/80 verdienden Nova Fille de Ghita S (Desperado uit Ghita Fille de Zita S elite IBOP-dres sport-dres PROK van Lord Loxley) van fokker J.M.C. van Santvoort uit Eersel en Narouche ST-J SSF (Gaudí uit Hyacintia elite IBOP-dres PROK van Charmeur, mede-fokker Scot Tolman uit Spofford) van mede-fokker Welmoed Jansen uit Den Haag. “De Desperado-dochter is ruim voldoende ontwikkeld en langgelijnd, heeft veel ras en uitstraling, en zou nog iets correcter in het fundament mogen. Ze draaft met een goede techniek, ruimte en achterbeengebruik. In galop heeft ze goede afdruk, changeert ze makkelijk, en ze stapt met goed lichaamsgebruik. De Gaudí-dochter staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel uitstraling en een iets neerwaartse romprichting. Ze stapt ruim en met goed lichaamsgebruik, draaft met goede afdruk en balans, en galoppeert met veel kracht en daarin kan ze gemakkelijk changeren.”

Daily Diamond-dochter zevende merrie met 75/80

De zevende merrie met 75/80 is Noblesse Oblige C&R (Daily Diamond uit Eos-Utopia elite IBOP-dres PROK van Ampère, fokker Rik van Gils uit Eindhout) van Nico Witte. Deze dochter van de Nationale Veulenkampioene en NMK-finaliste Eos-Utopia staat goed in het rechthoeksmodel. “Het is een mooie merrie met veel uitstraling, een goed gevormde hals, een goede schoft-/schouderpartij en sterke bovenlijn. Voor hogere punten voor het exterieur had ze wat correcter in het fundament moeten zijn. In beweging klimt ze er mooi in, ze stapt ruim en met goed lichaamsgebruik, draaft met goede souplesse, houding en kan daarin goed schakelen. Datzelfde beeld zien we in galop, waarin ze eveneens veel afdruk heeft.”

80 voor beweging

Ook ster met 80 punten voor beweging werden bij de driejarigen: de royaal ontwikkelde, met goede techniek en afdruk bewegende Ni Hao (Geniaal uit Chanel E elite IBOP-dres pref PROK D-OC van Johnson) van fokker M.L.F.A. van Gaal uit Geffen, de royaal ontwikkelde, met veel souplesse en gedragenheid dravende Nikisha (Painted Black uit Passoa Weering keur sport-dres van Balzflug) van fokker A. van den Broek uit Boekel en de voldoende ontwikkelde, met veel tact en cadans dravende Ninaricci (Ghandi uit Imani elite IBOP-dres D-OC van De Niro) van fokker C.G.C.M. Awater uit Elshout en mede-geregistreerde A. van Erp uit Heesch.

Oudere merries

Bij de oudere merries werden ster met 70/80 de zesjarige Kalisha S (Florencio uit Zietharin S ster van Fürst Heinrich, fokker F. van Santvoort uit Nuenen) van A. Kimenai uit Dongen, die royaal ontwikkeld is, correct fundament heeft en met veel kracht en afdruk beweegt, en de zich in beweging opwaarderende Glamourdale-dochter Lolita (uit Rosalita ster sport-dres van Monaco) van fokker L. Couwenberg uit Vught die voldoende ontwikkeld is en met goede afdruk, houding en techniek beweegt.

Vandaag staat opnieuw een stamboekkeuring voor dressuurpaarden op het programma in Berlicum, en op zaterdag komen daar zowel dressuur- als springpaarden in de baan.

Bron KWPN