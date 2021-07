SK/CK België: Nokia mag naar NMK

In Oud-Turnhout, België, was het vandaag keuring voor de merries en de veulens. Eén driejearige dochter van Just Wimphof mag naar de NMK. Opvallend: zowel de kampioen als de reserve-kampioen bij de veulens komen uit dezelfde stal. Ook werd aandacht besteed aan fokkers van twee prestatiemerries.

In Oud-Turnhout vond onder meer een stamboekkeuring met graadverhoging plaats, waar de merries tevens konden worden uitgenodigd voor de NMK. De hoogste punten voor de dag waren voor de driejarige Just Wimphof-dochter Nokia, die tevens een NMK-ticket binnenhaalde.

Nokia scoort het hoogst

Nokia (Just Wimphof uit Equ elite ibop-dr D-OC van Ampère, fokker Christ Snepvangers uit Bergen op Zoom) van R. Rodriguez uit Eindhoven kreeg een bovenbalkscore van 80/85. Zij is een halfzus van de merrie Klaproos (v. Glamourdale), die op dezelfde keuring naar 84 punten in de Pavo Cup liep. “Dit is een goed ontwikkelde merrie van 1.70m groot”, licht Marian Dorresteijn toe, die samen met Toine Hoefs de driejarige merries beoordeelde. “Opvallend is haar voorhand, ze heeft een hele fraaie, lange, naar boven gewelfde hals met veel bespiering. Daarnaast is dit een merrie met een goed fundament en heel goed gevormde voeten. Op stand is er misschien iets te zeggen van haar romprichting, maar in beweging is ze mooi naar boven toe met een sterk achterbeengebruik. Deze merrie kan heel klein draven en blijft dan mooi in de takt veren. Voor de galop hebben we een 9 gegeven, die heeft heel veel balans en veel souplesse. Ze galoppeert goed door het lichaam en wisselt heel makkelijk. De stap is ruim, ijverig en heeft een goede takt.”

Nirvana heeft veel go

For Ferrero-dochter Nirvana (uit Capriche elite ibop-dr D-OC v. Valdez, fokker G. Strik uit Vinkel) van L. Nestor uit Putte scoorde 80/80. “Met een stokmaat van 1.64 is deze merrie niet het meest royaal, maar ze staat wel goed in het rechthoeksmodel. Het is een merrie met een sterk lichaam en een hele mooie schoftschouderpartij. Opvallend is haar goed gevormde en bespierde croupe. Ook deze merrie heeft een goed ontwikkeld fundament. Ze stapte goed door het lichaam en liet in draf een hele constante verrichting zien met veel go vanuit het achterbeen. Het sterke achterbeengebruik viel positief op. In het voorbeen heeft ze veel techniek, maar ze zou nog iets meer zweefmoment kunnen laten zien. Ook in de galop komt het achterbeen goed onder het lichaam, daarin springt ze goede wissels en blijft ze heel makkelijk in balans.”

70/80 voor New Jersey

Een bovenbalkscore van 70/80 was er voor de merrie New Jersey RBN (For Romance uit Angie v. Nonstop, fokker J. Foets uit Balen) van Rabona BVBA uit Balen. “Deze 1.60m-metende merrie heeft een mooie uitstraling, een mooie voorhand en staat goed in de verhoudingen. Ze is een aansprekend paard dat zich in beweging opwaardeert. Ze heeft een goede, schrijdende stap waarbij ze het voorbeen mooi wegzet. In draf en galop valt deze merrie op met een hele mooie voorbeentechniek. Voor hogere exterieurpunten, had deze merrie een correcter fundament moeten hebben.”

Veulenkeuring groot succes voor Marjolein Cooremans

De veulenkeuring van KWPN regio België werd een groot succes voor Marjolein Cooremans-Baelemans: haar veulens werden kampioen en reservekampioen. Van de negen veulens die Floor Dröge, Marian Dorresteijn en Johan Hamminga beoordeelden, werden er drie uitgenodigd voor de kampioenskeuring. De kampioen en reservekampioen hebben na deze ochtend tevens een NVK-ticket op zak.

Rosanieta MCB

De aansprekende kampioen van de Belgische veulenkeuring is Kjento-dochter Rosanieta MCB (uit Harry’s Girl v. Lord of Loxley). “Dit is een veulen met een mooie uitstraling, front en een sterke bovenlijn”, licht Floor Dröge toe. “Op dit moment is het veulen nog iets steil gekoot. In beweging zien we bij dit veulen een hele goede takt, iedere pas is hetzelfde en ze is heel mooi taktvast. Ze zou zich vandaag nog iets losser mogen laten in de bovenlijn. In galop heeft ze veel balans en een goede ruimte. Daarnaast beschikt dit veulen over een goede stap.” De reservekampioen is eveneens een merrieveulen: Risamante MCB (Glamourdale uit Isamante elite D-OC v. Wynton). “Dit is een goed ontwikkeld, langgelijnd veulen met veel rasuitstraling. Op dit moment zouden de schoft en de rug nog iets meer ontwikkeling mogen hebben. Het fundament is correct gesteld. Als dit veulen gaat bewegen dan zien we heel veel houding, veel lossigheid en een goede beentechniek. Zowel in draf als in galop laat ze zien goed te kunnen schakelen.”

“Dit had ik niet verwacht!”, reageert fokker Marjolein na afloop, zij fokte zowel kampioen als reserve-kampioen. “Heel bijzonder. Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan een KWPN-keuring, dit kon niet beter. Ik ben nog maar kort bezig met de fokkerij en ik heb dit jaar vier veulentjes.” Het derde veulen in de kampioenskeuring en het beste hengstveulen was de Franklin-zoon Ramazzotti (uit Paleska van de Kempenhoeve v. Apache) van Ann Kersmaeckers uit Wespelaar. “Dit is een goed ontwikkeld veulen dat langgelijnd is”, aldus Dröge. “Hij heeft veel ras en uitstraling.”

Fokkers van prestatiemerries gehuldigd

Na de veulenkeuring werden twee fokkers gehuldigd voor het fokken van een prestatiemerrie. De merries werden prestatie op basis van de sportprestaties van hun nakomelingen. Elitemerrie Why O Me Utopia (v. Negro) werd gefokt door Rik van Gils uit de De Niro-dochter Adiona Utopia. Why O Me Utopia werd zelf elite, slaagde voor de IBOP en heeft het D-OC predicaat. Daarnaast was deze merrie reeds preferent. Haar oudste nakomeling, die tevens bijdraagt aan het prestatiepredicaat van de merrie, is de Ampère-dochter Eos-Utopia. Deze Eos-Utopia is geen onbekende, in 2009 werd ze Nationaal Veulenkampioen. Drie jaar later behaalde ze een derde plek in de kopgroep op de Nationale Merriekeuring. Ze scoorde 88,5 punten in de IBOP en liep zelf op Z1-niveau in de sport. Haar volle broer, de een jaar jongere Fortunato, is Lichte Tour-geklasseerd. De derde nakomeling die Why O Me Utopia het prestatiepredicaat opleverde is Jaguar Utopia (v. Lord Leatherdale). Deze goed geteste elitemerrie loopt in Amerika bij de zesjarige dressuurpaarden. Ook de door Anja Peters uit Bree gefokte Zillion (v. San Remo) verdiende het prestatiepredicaat. Deze merrie was al elite en preferent, ze liep zelf op Z2-niveau in de dressuursport en behaalde tevens de IBOP, het PROK-predicaat en D-OC. In 2009, bracht Zillion in combinatie met de hengst Vivaldi de merrie Eminenza. Deze elitemerrie loopt in Duitsland op Lichte Tour-niveau. Drie jaar later leverde een combinatie met Dorado de merrie Hollywood op. Deze merrie is tevens elite en is Z2 geklasseerd. De derde nakomeling waardoor Zillion prestatie werd, is Governor-dochter Karenza. Deze merrie liep naar 81 punten in de IBOP.

