SK Epe: 85/85 voor Tina Turner VE

De zeer aansprekende So Perfect-dochter Tina Turner VE was vandaag de meest opvallende dressuurmerrie op de stamboekkeuring in Epe, waar in totaal elf merries minimaal ster werden. In totaal kwamen 14 merries in de baan, waar Wim Versteeg en Margot Kostelijk jureerden.

KWPN Door

De opvallende Tina Turner VE (So Perfect uit de Lichte Tour-merrie Bensie keur sport-dres van Johnson) van fokkers Stoeterij Vosbergen en Wim van der Linde verdiende met haar 85/85 ook een uitnodiging voor de fokkerijdag van Regio Oost op zaterdag 1 augustus.

“Dit is een fraai gemodelleerde merrie met een mooie voorhand, goede verhoudingen, goede bespiering en heel correct fundament. Ze stapt met goede ruimte en lichaamsgebruik, en draafde voor 90 punten: dat deed ze met heel veel schwung, souplesse, lichaamsgebruik, beentechniek en houding. Datzelfde beeld liet ze ook in galop zien, waarbij ze veel kracht en ruim voldoende ruimte heeft”, vertelde Versteeg.

Tinkazelma en Tu Es Belle Prinses

Met 80/80 werd Tinkazelma (Ferguson uit Jolie-Zelma ster PROK van Uphill) van fokker Christien van Suijdam ster en voorlopig keur. “Dit is een aansprekende, goed gemodelleerde merrie met een mooie hals en schoft-/schouderpartij. Ze stapt goed, ruim en gelaten. In draf is ze lichtvoetig en zou ze nog iets meer tot dragen mogen komen vanuit het achterbeen. Haar galop is actief, krachtig en voldoende van ruimte.”

Tu Es Belle Prinses (Noble Prince Norel uit Ballerina Prinses elite IBOP-dres pref PROK van Uphill) van fokker Eimert Fikse kwam uit op 75/80. “Een chique, jeugdige merrie met een mooie lange hals en correct fundament. Ze draaft met een mooie voorbeengebruik, en een gedragen achterbeen. In galop is ze ruim en lichtvoetig.”

Bron: KWPN