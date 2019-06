SK Hapert levert zes tuigpaarden voor Centrale Keuring

Zes van de zeven aangeboden tuigpaarden op de stamboekkeuring van regio Tuigpaard Zuid in Hapert werden gisteren doorverwezen naar de Centrale Keuring in Vlijmen. Inspecteur Viggon van Beest keurde met zijn team Marie José Calis en Berend Huisman de paarden en zei na afloop: "De oudere paarden lieten gemiddeld een sterkere indruk na dan de jongeren."

Drie van de vier driejarigen werden er uitgenodigd voor de CK, één merrie ontving er een tweede premie. De doorverwezen merries zijn dochters van Eebert, Hertog Jan en Ulandro. Beide vierjarige merries mogen ook naar de CK. Daarbij gaat het om een dochter van Delviro en een Reg. B merrie van Granaat. Deze merrie werd nu geregistreerd in reg. A en moet, mocht ze op de CK sterwaardig worden verklaard, vervolgens nog voldoen aan de vereiste aanvullende eisen om voor het predicaat ster in aanmerking te komen.

Vijfjarige ruin door

De aangeboden vijf jarige ruin, een zoon van Unieko, mag ook naar de CK. Viggon van Beest licht toe: “We hopen dat met name de driejarigen er nog een schepje bovenop doen en op de CK in beweging nog even meer gaan overtuigen. De oudere paarden lieten vanavond gemiddeld een sterkere indruk na dan de jongeren.” Eén merrie werd aangeboden voor de alternatieve IBOP maar zij wist niet voldoende (75 of meer) te scoren.

Aanstaande zaterdag 22 juni vindt in Asperen de eerste SK Regio Tuigpaard West plaats.

Bron KWPN