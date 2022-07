SK Harich: zeven springmerries uitgenodigd voor de NMK

Op de stamboekkeuring in Harich viel gisteren -geheel volgens traditie- veel kwaliteit te bespeuren bij de springmerries. Zeven voor de NMK uitgenodigde merries komen zaterdag terug voor de kampioenskeuring op de CK. Neymar VDL's halfzus Opra Rose VDL (Kallmar VDL x Darco) van de VDL Stud was met 80/90 de best scorende van de dag.

Van de 29 driejarige merries verdienden er 25 het sterpredicaat. Van de vijf vier jaar en oudere merries waren dat er drie. “Het was een goede keuring vandaag met een heel goede kopgroep. We hadden acht opvallend scorende merries, die op één buitenlands geregistreerde merrie na, morgen in Harich terugverwacht worden voor het formeren van de kopgroep en de kampioensverkiezing”, vertelt inspecteur Wim Versteeg, die samen met Bart Henstra de paarden beoordeelde.

Zeer compleet

Met 80/90 was Opra Rose VDL (Kallmar VDL uit Darco’s Rose van Darco) van de VDL Stud de best scorende van de dag. Ze is een halfzus van de KWPN-hengst Neymar VDL. “Echt een geweldige merrie! Ze heeft een sterk model, is langgelijnd, heeft een aansprekend front en een correcte manier van bewegen. Ze galoppeert goed, met veel balans en kan daarin gemakkelijk changeren. Bij het springen springt ze op een heel natuurlijke manier, waarbij ze zich top voorzichtig toont, heel veel reflexen laat zien, goed het overzicht behoudt en heel veel atletisch vermogen laat zien. Een merrie die we heel graag terugzien op de Nationale Merriekeuring!”, is Wim enthousiast.

Daar zal ze onder meer de Cohinoor VDL-dochter Ojatendrie VDL (uit Jatendrie VDL van Cardento), eveneens gefokt door en in eigendom van de VDL Stud, treffen. Zij behaalde een bovenbalk van 80/85. “Dit is een aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een goede schoft-/schouderpartij heeft. Ze was aan de frisse kant maar begon wel gelijk op een goede manier bij het springen. Ze springt met een hele goede techniek en toont veel atletisch vermogen. Voor zowel techniek als vermogen hebben we haar dan ook 90 punten kunnen geven.”

VDL Stud heerst

Dezelfde bovenbalk van 80/85 behaalde Oxalis W (For Pleasure uit Vanish elite EPTM-spr PROK van Stakkato, fokker Benny Wezenberg uit IJsselmuiden) van de VDL Stud, evenals O’Dame VDL (Etoulon VDL uit Grande Dame VDL keur IBOP-spr pref van Brugal VDL) van VDL Stud. Met 80/85 kwalificeerden ook Ohoklahoma VDL (Pommerol de Muze uit Hoklahoma VDL ster van Emilion) en Ofrieda VDL (Brantzau VDL uit Gufrieda ster van Zirocco Blue VDL) zich voor Ermelo.

Goede Harley VDL-dochter

Sietse van der Meer nestelde zich als fokker tussen het VDL-geweld met de Harley VDL-dochter Orsinaa (uit Ubersinaa keur IBOP-spr prest van Indoctro), die ook is geselecteerd voor de NMK. Tot slot kreeg ook Oretta VDL (Zirocco Blue VDL uit Paoletta van Acorado, fokker H. Schmidt uit Borsfleth) van VDL Stud de bovenbalk van 80/85, zij mag vanwege haar buitenlandse registratienummer echt niet naar Ermelo.

Bron KWPN