SK Houten: dochters van Kadans en Romanov Blue Hors topscoorders

Naast de springpaarden, waar vijf merries voor de NMK uitgenodigd werden, kwam er ook een heel stel dressuurmerries in de baan gisteren op de stamboekkeuring in Houten. Vandaag wordt daar de Centrale Keuring georganiseerd. Topscoorders van de SK waren Onarijke VR (Romanov Blue Hors x Jazz) en Olita (Kadans x Rousseau).

Van de 33 beoordeelde dressuurmerries werden er 20 ster. Van de 27 driejarige merries waren dat er 17. De stermerries worden vandaag op de Centrale Keuring in Houten terugverwacht voor graadverhoging en eventuele uitnodiging voor Ermelo.

Onarijke VR heeft veel uitstraling

Met 80/85 deed Onarijke VR (Romanov Blue Hors uit Redorijke elite sport-dres pref PROK D-OC van Jazz) van fokker Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen goede zaken. “Dit is een goed ontwikkelde, elegante merrie met veel uitstraling en goede verhoudingen in haar model. Ze beschikt over drie goede gangen en draaft heel lichtvoetig en met een goede beentechniek. Haar bewegingsvorm is bergopwaarts en voor zowel de draf als houding hebben we haar 85 punten kunnen geven”, vertelt jurylid Johan Hamminga, die samen met Floor Dröge keurde.

Onarijke (Romanov Blue Hors x Redorijke v. Jazz) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Olita heeft een heel mooi model

De Kadans (aangewezen zoon van Franklin)-dochter Olita (uit Violita elite pref prest D-OC van Rousseau) van fokker G.J. Rijper uit Kapellen kreeg een mooie bovenbalk van 85/80. “Dit is een hoogbenige merrie met een extra front, zeer goede schoft-/schouderpartij en een heel mooi model. Ze draaft met heel veel balans, een sterk achterbeen en een expressief voorbeen. Haar galop is zuiver, waarin ze gemakkelijk kan changeren, en in stap zou ze wat meer lichaamsgebruik mogen laten zien.”

Olita (Kadans x Violita v. Rousseau) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Twee Vitalis-dochters

Twee merries kwamen uit op 80/80: Siem Korver’s Vitalis-dochter Olympieni K (uit Wandarieni elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Rhodium) en Egbert Schep’s Vitalis-dochter Orchidee ES (uit Passionata van Stedinger). “De langgelijnde Orchidee ES is heel functioneel gebouwd en heeft een goed front. In beweging laat ze een heel natuurlijke bewegingsafloop zien en kan ze gemakkelijk schakelen. De andere Vitalis-dochter, Olympieni K, is eveneens een goed ontwikkelde merrie. Ze heeft een heel mooie voorhand met veel kap. Met name in draf laat ze een zeer goede tact en balans zien, daarbij is ze ook lichtvoetig. In stap zou ze wat meer mogen schrijden.”

80 punten

Met 75/80 werden Olivia R (Fidertanz uit Jade ster sport-dres PROK van Johnson) van fokker J.A. de Koning uit Wageningen en Ovanta (For Ferrero uit Covanta elite IBOP-dres PROK van Oscar, fokkers C.H.G. Hoogers en L.G.M. Hoogers-Legeland uit Eersel) van J. van Vulpen uit Tiel ster. “De Fidertanz-dochter is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met een sterk lichaam en mooi front. Ze laat in alle drie haar gangen een goed lichaamsgebruik zien. De For Ferrero-dochter Ovanta kwam tot precies dezelfde punten, deze merrie is ruim voldoende ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een mooi front en zou sterker in de bovenlijn mogen zijn. In beweging valt haar lichtvoetigheid en goede achterbeengebruik positief op.” De sportmerrie Klaris (Eye Catcher uit Farah Diba elite EPTM-dres D-OC van Apache, fokker H.Th. Tholen uit Slagharen) van F. Frens uit Amersfoort werd als goed ontwikkelde ZZ-Licht geklasseerde merrie met 70 punten voor exterieur ster verklaard.

Bron KWPN