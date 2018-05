SK Luttenberg: vier springmerries naar 85 punten

Regio Overijssel komt goed voor de dag op de merriekeuringen dit seizoen. Na een zeer succesvolle keuring in Haaksbergen, waar alle merries ster werden, werd er ook in Luttenberg goed gescoord en een hoog sterpercentage behaald. “Ook heel positief is het dat we in Overijssel veel sportmensen op de keuringen treffen. Zowel als inzenders als bezoekers”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Genius en Grand Slam

De Genius-dochter Kyamara (uit Fiëramara elite IBOP-spr PROK van Warrant) van Gebroeders Bosch uit Luttenberg kwam uit op 75 punten voor exterieur en 85 voor het springen. “Dit is een bloedgemaakte, atletische en jeugdige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze galoppeert lichtvoetig, springt met snelle reflexen en valt op met haar atletische vermogen. Voor zowel haar vermogen als haar goede springtechniek hebben we haar 85 punten gegeven.”

Ook de eveneens van een jonge hengst afstammende Kayla Olga H (Grand Slam VDL uit Raylonie prest van Animo, fokker K. Hoorn uit Scheerwolde) van M.E. Bosman van de Most uit Slagharen kwam uit op 85 punten voor het springen, naast 70 voor exterieur. “Dit is een grootramige merrie die iets meer merrieuitstraling mocht hebben. Ze draaft en galoppeert met veel kracht, springt met een goede techniek in zowel het voor- als het achterbeen en kan op de sprong goed naar voren doorschakelen.” Zij verdiende voor de techniek en het royale vermogen 85 punten.

Emir en Ukato

De vierjarige Julietta (Emir R uit Fay van Harley VDL) van fokker G. van Asselt uit Lemelerveld behaalde maar liefst 90 punten voor vermogen en kwam daarmee uit op 85 punten voor het springen, en 70 voor exterieur. “Deze 1.72m grote merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is iets arm bespierd in de bovenlijn. Ze galoppeert met veel afdruk en dat beeld zien we bij het springen terug. Ze toont heel veel vermogen, maakt de sprong telkens heel goed af en heeft snelle reflexen.”

De even oude Juno (Ukato uit Radina PROK van Clinton, fokker E.M. Stam-van Waveren uit Hare Hatch) van P.A.W. Brinkman en E.C.M. Vreeswijk uit Dalfsen blonk uit met haar springtechniek, waarvoor ze 90 punten kreeg. Dat bracht haar op een mooie bovenbalk van 75/85. “Deze goed ontwikkelde merrie heeft een aansprekende voorhand. De galop zou iets lichtvoetiger mogen maar springen doet ze heel goed. Ze springt met een hele goede techniek, veel afdruk en veel lichaamsgebruik. Ook toont ze over veel vermogen te beschikken”, licht Dirksen toe.

Zeven keer 80 voor het springen

Zeven springmerries behaalden 80 punten voor het springen. De Arezzo VDL-dochter Karissa (uit Donnarissa keur EPTM-spr van Vigaro) van fokker Dini Markhorst kreeg deze score ook voor het exterieur. “Deze goed gemodelleerde, correcte merrie heeft op de sprong een goede voor- en achterbeentechniek. Bovendien laat ze zien op de hoge oxer gemakkelijk naar voren te kunnen doorschakelen.”

Drie merries kregen de bovenbalk van 75/80: de jeugdige, atletische en goed met de schoft naar boven springende Kadermie van de Crumelhaeve (Emir R uit A.Adermie 1 elite EPTM-spr prest PROK van Sam R) van fokker Roeland de Kruijf, de vlugge en voorzichtig springende Kaylin (El Salvador uit Sonate elite prest PROK van Hemmingway) van fokker L. Veltkamp uit Wezep, en de aansprekende en met goed lichaamsgebruik springende Keen Lady-E (Chaman uit Ciness IBOP-spr sport-spr PROK van Verdi) van fokker E.A.G. Kruitbos uit Luttenberg.

De rijtypische Key to the Future (Dallas VDL uit Roulette van Burggraaf) van fokker Arnold Vos uit Lemele sprong met een hele natuurlijke verrichting naar het sterpredicaat met 70/80, en deze bovenbalk verdiende de grote, krachtig galopperende en veel vermogen vertonende Kannan-dochter Kypina Colada (uit Wipina Colada elite IBOP-spr PROK van Indoctro) van fokker J.A. Ooms uit Wierden evenals de voorzichtige, met snelle reflexen springende Marius Claudius-dochter Kuminka (uit Buminka B elite IBOP-spr PROK van Odermus R, fokkers H.J.H. Bonenkamp en M. van Dijk) van mede-fokker G. Meulink Bonenkamp uit Lemelerveld ook.

George Clooney met 85 punten naar Spanje

Bij de dressuurmerries kreeg één merrie 85 punten voor haar verrichting, naast 75 voor het exterieur. Dat is de George Clooney-dochter Kidman (uit Cilenka K ster PROK van Lord Leatherdale) van fokker Gertjan van Olst, die speciaal naar Overijssel kwam omdat deze opvallende merrie naar Spanje geëxporteerd wordt en Luttenberg de laatste mogelijkheid bood om haar nog naar de merriekeuring te doen. “Het is een goed ontwikkelde, correcte merrie met een mooie voorhand die iets sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Ze heeft een hele goede, actieve manier van draven met een mooi voorbeen en veel buiging in het achterbeen. Ook liet ze een hele goede, lichtvoetige galop zien.” Voor de draf kreeg Kidman 90 punten.

Met 80/80 deed de Ebony-dochter Kasjmir (uit Virondine ster IBOP-dres van Idocus) van fokkers Wim en Cato Hoogeslag uit Haarle goede zaken. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een aansprekende voorhand. Ze stapt ruim en draaft op een goede manier, met een krachtig achterbeengebruik. Daarbij maakte ze een mooie houding”, aldus Dirksen.

Uitslag

Bron: KWPN