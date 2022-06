SK tuigpaard in Lunteren levert 13 uitnodigingen voor de CK op

De mooie ambiance van De Nieuwe Heuvel in Lunteren was gisteren het decor voor de enige stamboekkeuring van de tuigpaardregio Oost. Inspecteur Viggon van Beest werd bijgestaan door de juryleden Etienne Raeven en Johan Holties.

Van Beest vat de dag als volgt samen: “Het was een goed georganiseerde keuring onder zonnige omstandigheden op een mooie locatie. De gemiddelde kwaliteit van de paarden was vandaag hoger dan in Houten. Er was een relatief klein boveneinde, met een grote middengroep gevolgd door een klein ondereinde. Het viel op dat enkele merries met een aansprekend exterieur in beweging iets minder overtuigden. Daarentegen waren er een aantal merries die qua exterieur minder aansprekend waren, maar die zich in beweging opwaardeerden. Net als in Houten hebben we vandaag enkele merries het voordeel van de twijfel gegeven, waarvan we hopen dat ze zich op de CK overtuigender gaan laten zien.’’

Veertien driejarigen

Er kwamen veertien driejarige merries in drie groepen in de baan, waaronder een register A merrie. Vervolgens kwam een 8-jarige Veulenboekmerrie in de baan en werd de dag afgesloten met een Alternatieve IBOP. De opgegeven 4 t/m 7-jarige merries werden afgemeld.

Op catalogusvolgorde zijn de volgende driejarige merries uitgenodigd voor de CK.

Odini (Nando uit Handini keur v. Cizandro) van de f/g Stal van de Brake uit Doornspijk. Odette Idee (Cizandro uit Joy Idee ster v. Eebert) van f/g J. Roelofsen uit Lunteren. De schimmel Oliena (Idol uit Uliena ll ster, pref v. Patijn) van f/g J. Achter de Molen uit Oosterwolde, komt uit dezelfde moeder als Kuliena. Oreda (Atleet uit Fureda elite v. Unieko) die gefokt en in eigendom is van de fam. Daniels uit Wageningen. Oukje (Cizandro uit Boukje keur, pref v. Plain’s Liberator) van de f/g P. de Groot uit Leerdam, komt uit de moeder van de KWPN-hengst Idol. Odette (Icellie uit Brunette keur v. Uromast) van f/g I.E. Hoving uit Lunteren. Olgalina (Kordaat uit Wantalina ster v. Reflex M.) gefokt door S.A. Korevaar uit Wijngaarden, waarvan de geregistreerde H. van de Weg is. Olien (Atleet uit Idelien ster v. Cizandro) van f/g G. Wijnne uit Nunspeet, met als mede geregistreerde E.L. Polinder uit Nunspeet. De moeder van Olien is een volle zus van Heidelien. Het fokproduct van J, Castelijns, Orzela van Hapert (Cizandro uit Zina ster pref v. Manno) van M.J. van Bruggen. Oriana (Indiana uit Anna keur, pref v. Sander) is gefokt en in eigendom van de fam. Schilder uit Kampen. Onita (Hertog Jan uit Indinita elite v. Eebert) van de f/g J.W. van Wessel uit Zwartebroek, waarvan mede geregistreerde J.W.H. van Wessel. De bruine Onette (Cizandro uit Unette ster v. Fabricius) van f/g M.J. van Bruggen uit Varik.

Aanpassing registratie

Olilly (Eebert uit Eline v. Wervelwind) stond als reg. B geregistreerd, maar had gezien het registratiereglement in het Veulenboek moeten staan. De merrie werd in het stamboek opgenomen en ontving een uitnodiging voor de CK, de f/g is H. Bos uit Lunteren.

Bewezen vader met PROK-predicaat

Het register A fokproduct van Brian Franken uit Elspeet is Olivia-BFT (Bocellie uit Donna ster v. Unieko) zij werd in het stamboek opgenomen met een tweede premie. Dit is de volle zus van de KWPN-hengst Kane-BFT. Omdat vader Bocellie door de hengstenkeuringscommissie als een bewezen vererver wordt beschouwd en over het PROK-predicaat beschikt hoeft de merrie niet aan de aanvullende PROK- en Sporteis te voldoen. Zo kon de merrie dus meteen in het stamboek worden opgenomen.

Achtjarige Jora

De achtjarige Jora (Crescendo HBC uit Winnie ster, v. Manno) van J.F. Kooistra werd direct Ster verklaard. De merrie werd door M. van de Schee uit Goudswaard gefokt en heeft al enkele winstpunten verzameld in de dressuur. Deze iets klassieke, maar goed ontwikkelde merrie, staat goed in het rechthoeksmodel en beschikt over goede verbindingen. In draf liet de merrie een aansprekend front met een goed zweefmoment, een goede lichaamshouding en een goed achterbeengebruik zien.

Alternatieve IBOP

Slechts één merrie nam deel aan de Alternatieve IBOP en slaagde daarvoor. In Houten werd deze merrie ook al voorgesteld, maar nu bleek dat ze duidelijk progressie had gemaakt. Het betreft Noukje (Eebert uit Boukje keur, pref v. Plain’s Liberator) van fokker P. de Groot uit Leerdam, D. Daamen is de geregistreerde. Voor lichaamshouding, looplust en algehele beeld als tuigpaard scoorde de merrie een 7,5, voor het front een 8, voor het zweefmoment een 8,5, voor de actie van het voorbeen een 8, voor het gebruik van het achterbeen een 6, waardoor het totaal op 75 punten uitkwam. Hiermee is ze geslaagd voor haar eerste Alternatieve IBOP.

Bron KWPN