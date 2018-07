SK Winschoten: Negen springmerries naar 80 punten of hoger

Bij de oudere merries begon het vandaag wel wat moeizaam, de Baltic VDL-dochter Janita (mv. Oramé) van fokker H. Ludolphie uit Sappemeer deed met 70/80 de beste zaken. Haar springtechniek bleek overtuigend. “Deze voldoende ontwikkelde merrie sprong met een voorbeeldige techniek. Elke keer met veel lichaamsgebruik en goede bascule, waardoor we haar 90 punten voor dit onderdeel hebben gegeven”, vertelt Henk Dirksen.

Echte Quick Star

Twee driejarige merries behaalden de score van 85 punten voor het vrij springen. De Quick Star-dochter Kesdita (mv. Nimmerdor) van fokkers Arend van Ittersum en VDL Stud doet veel aan haar vader denken. “Een hele charmante merrie, een echte Quick Star om te zien. Ze zou nog wat meer lengte mogen hebben en toonde zich op de sprong heel atletisch. Ze is heel vlug, springt met veel lichaamsgebruik, maakt de sprong achter goed af en toont over veel atletisch vermogen te beschikken. Voor zowel de reflexen, techniek als vermogen kreeg ze dan ook 85 punten.”

Nog een van Van Ittersum

Ook de complete Cornet Obolensky-dochter Kurrusa (mv. Indoctro) is van fokker Arend van Ittersum. Zij scoorde 80/80. “Een mooie, jeugdige merrie met een chique voorhand en veel uitstraling. Behalve bij het springen, maakte ze ook in beweging een goede indruk. Ze galoppeert lichtvoetig, is vlug, heeft goed overzicht op de sprong en veel atletisch vermogen.”

Berlin-dochter

Gastheer Dollard’s Stud kreeg de zelfgefokte Berlin-dochter Kerlisina (mv. Zirocco Blue VDL) met 85 punten voor het springen ster, naast 70 voor exterieur. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie, met een actieve manier van galopperen met daarin veel balans. Ze springt met extra reflexen, een goede techniek en veel vermogen.”

Vier keer 75/80

Vier merries kwamen uit op 75/80. Allereerst de Cornet Obolensky-dochter Kornet’s Prelude R.T. (mv. Baloubet du Rouet) van Gebroeders Damminga uit Bedum. Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, galoppeert ruim en lichtvoetig, en viel op met haar goede atletische vermogen (85). Ook de Freeman VDL-dochter Kimberley Gea (mv. Indoctro, fokker H.P. Cazemier uit Bunne) van H. Germs uit Midwolde kwam uit op 75/80. Dit dankzij haar ruim voldoende ontwikkelde, jeugdige model en snelle reflexen en atletisch vermogen op de sprong. Met dezelfde bovenbalk werd de Harley VDL-dochter Karonita L (mv. Diamant de Semilly) van fokker G.J. Lucas ster, die royaal ontwikkeld is, een actieve manier van bewegen heeft en met veel afdruk en macht springt. Daarnaast kreeg ook Kinderella VDL (Kannan x Indoctro) van fokkers Arend van Ittersum en VDL Stud de score van 75/80. Dat heeft ze te danken aan haar grootramige model en royale vermogen.

80 springpunten voor Katinka RV

De negende merrie die uitkwam op 80 punten voor het springen is de jeugdige, goed met de schoft naar boven springende Genius-dochter Katinka RV (mv. Mr. Blue) van Stoeterij Renken uit Vriescheloo, die de sprong achter ook goed afmaakte.

Uitslag

Bron: KWPN