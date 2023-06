SK Zeeland: Drie dressuurmerries beloond met 80 punten

Op de fraaie accommodatie van de familie Huige te Nisse was gisteren de stamboekkeuring van de regio Zeeland. Weliswaar was er geen grote groep paarden aanwezig, maar wel een kwaliteitsvolle top. Het juryteam bestond uit Henk Dirksen, bij de dressuurmerries vergezeld door Floor Droge en bij de springpaarden door Stan Creemers. Drie dressuurmerries werden beloond met 80 punten, voor zowel exterieur als beweging. Het zijn dochters van Taminau, Vivaldi en, uit de zelfde lijn, Fürst Dior.

80 punten voor exterieur en beweging kreeg Parmante, een dochter van Taminiau. Floor Droge vertelt: “Een sterk gebouwde en goed ontwikkelde merrie. Ze bewoog op een krachtige manier met een sterk gebruik van het achterbeen.” Parmante is gefokt en staat geregistreerd bij Loucky Hagens-Groosman uit Zuidzande. Als moeder van Parmante staat te boek Romante (elite D-OC v. Welt Hit II). Parmante komt uit de bekende fokkerij van Huib van Helvoirt. De wereldberoemde Grand Prix- en dressuurhengst Jazz komt uit dezelfde moederlijn, evenals verschillende bekende keuringspaarden.

Vivaldi-dochter

Ook het optreden van Paulina zorgde voor twee keer 80 punten. Een hele chique merrie met veel uitstraling, die op een hele elegante en lichtvoetige manier bewoog. Paulina is een dochter van Vivaldi en komt uit Ferrolina (elite pref Ibop-dr D-OC v. Ferro). Ze is geboren bij M.A. van de Goor in Herpen en staat nu geregistreerd bij M.C.H.I Rentmeester in Ovezande. De moeder van Ferrolina, Quintina van de Halhoeve is tevens moeder van de drie Grand Prix-dressuurpaarden Domingo, Prestige en Vidol Point.

Zelfde merrielijn

Uit dezelfde merrielijn komt ook de nummer drie van vandaag met twee keer 80 punten: Pina Colatina de Nordiek net als Paulina geregistreerd en gefokt bij M.C.H.I Rentmeester in Ovezande, samen met J. Kleinjan uit Goudswaard. Zij is een dochter van Fürst Dior uit elitemerrie Kwintina (v. Vivaldi). Kwintina is via moeder Ferrolina een volle zus van Paulina. Kwaliteit zit dus in de stam verankerd. Het gaat op de Centrale Keuring op 1 juli nog spannend worden wie zich kampioen mag gaan noemen van Zeeland.

Carrera-dochter voorlopig keur

Tijdens de stamboekkeuring waren er drie springmerries aanwezig. Eén hiervan werd opgenomen in het stamboek, één werd ster verklaard en nummer drie werd voorlopig keur. Hierbij ging het om Passadana LVL, een goed ontwikkelde dochter van Carrera, die heel goed in het springpaardenmodel stond en daarbij ruim voldoende kon springen. Haar moeder is elitemerrie Gedana H, op haar beurt een dochter van Emilion. Hij tekent ook voor het vaderschap van Seldana, het Grand Prix-springpaard in deze lijn. Passadana LVL is gefokt bij A. Kroondijk in Oldeholtpade en staat geregistreerd bij L.C.C. van Lakwijk in Rilland.

Bron KWPN