SK Zweeloo Zuidenveld: Leetida GK Algemeen Kampioen

Vandaag vond in het Drentse Zweeloo voor Regio Tuigpaard Noord de derde stamboekkeuring plaats. Viggon van Beest kon met zijn team Berend Huisman en Reijer van Woudenbergh een mooi aantal uitnodigingen voor de centrale keuring kwijt. Acht driejarige merries verschenen er voor de jury, zes daarvan mogen er door, één ontving er een tweede premie, en één kon er niet worden ingeschreven.

De doorverwezen merries waren dochters van Eebert (3x), Delviro HBC, Emilano, en Dylano. Viggon van Beest: “Wat de driejarigen betreft: het was een groep van gemiddelde kwaliteit met twee overtuigende kopnummers. Die twee werden uitgenodigd voor de kampioenskeuring en daarvan werd Leetida algemeen kampioen.” Leetida GK van fokker Gert Koers uit Gees is een dochter van Eebert uit Etida S (keur van Vaandrager HBC). Daarvoor komen de we bekende concoursmerrie Toetida (keur preferent van Nando), die destijds fraaie successen behaalde in handen van Henk Scholten, tegen. Etida S is overigens op Stal Koers ook een bekende concoursmerrie, ze heeft 60 winstpunten. Leetida GK stond vorig jaar derde op de NTD.

Ook naar Kampioenskeuring

Naar de kampioenkeuring mocht ook Larede (Eebert uit Gareda ster van Larix) van f/g. Jurjen van der Velde uit Siegerswoude, een fokker die elk jaar ook nationale paarden produceert. Viggon van Beest: “Ik kan bij deze twee merries eigenlijk dezelfde toelichting geven. Het zijn twee zeer tuigtypische merries met veel front, veel uitstraling en met veel techniek in hun manier van bewegen. Ze beschikken daarbij over een goed voorbeen- en een goed achterbeengebruik en ze tonen veel lichaamshouding. Leetida heeft meer formaat dan Larede maar het feit dat Leetida even meer terug komt in het front maakte het verschil en dat maakte dat zij kampioen werd.”

Drie van de vier

Drie tweejarigen mogen er naar de CK, één maal viel er een tweede premie. Fantijn, Manno en Fabuleus zijn de vaders van deze doorverwezen merries. Naar de kampioenskeuring ging Malya (Manno uit Emmalya stb van Waldemar, f. J. Stokman uit Schoonebeek ) van H. Bakker uit Hooghalen. “Een royaal ontwikkelde, tuigtypische twenter met zeer veel front. De merrie mag nog iets meer jeugd uitstralen. Achter is ze sterk, voor zou ze even royaler kunnen en ze zou nog even meer schoudervrijheid mogen tonen.”

Alle tien

Alle tien hengstveulens gaan er naar de centrale keuring. Van Beest: “Gemiddeld genomen wisten de hengstveulens meer te overtuigen dan de merrieveulens maar bij beide groepen was er sprake van aansprekende kopnummers.” De hengstveulens stamden af van: Indiana (4x), Kordaat, Atleet, Idol, Icellie (2x) en Eebert. Twee zonen van Indiana en de Kordaat mochten naar de kampioenskeuring maar het was de Indiana-zoon Oberon HB (uit Barola keur van Stuurboord) van fokker H. Beijering uit Grolloo die Algemeen Veulenkampioen werd. Van Beest: “Een goed ontwikkeld, goed in het type staand sterk veulen met veel front en een goed voorbeengebruik.”

Alle vijf

De vijf aangeboden merrieveulens kwamen ook allen een ronde verder. Het zijn dochters van Roy M, Cizandro (2x), Indiana en Hertog Jan. De Indiana en de Cizandro mochten naar de kampioenkeuring maar het werd dus het hengstveulen Oberon HB, dat de titel meenam. Op 19 juli is voor Regio Tuigpaard Noord in Tolbert de laatste stamboekkeuring waarna op 2 augustus de CK in Norg volgt.

Bron: KWPN