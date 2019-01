Solid Gold Z komend dekseizoen volledig beschikbaar voor fokkerij

De achtjarige Solid Gold Z (v. Stakkato Gold) wordt van april tot en met augustus 2019 uit de sport gehaald om beschikbaar te zijn voor de fokkerij. Spring-reiter.de maakte bekend op de website dat zijn ruiter Christiann Ahlmann dit heeft besloten samen met Judy Ann Melchior.

Ahlmann omschrijft de winnaar van de zevenjarigen rubriek in Lanaken als: “Het is een super lief paard die fijn te rijden is. Hij is simpel te rijden, sensibel en erg werkwillig, zo’n paard gun je iedereen.” Na het dekseizoen van 2019 wordt de training weer hervat en zal de hengst weer uitkomen op concoursen.

Bekijk hier het filmpje van Solid Gold Z in actie in Leipzig, waar hij tweede werd.



Bron: Horses.nl/Spring-reiter