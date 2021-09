Spannende strijd in Pavo Fryso finales

Op de Centrale Keuring van het Friese stamboek werden vrijdag de finales van het Pavo Fryso kampioenschap verreden. Dressuur en tuigen voor vier, vijf en zesjarigen. In sommige rubrieken leverden dat nipte overwinningen op. Bij de dressuurpaarden werden de paarden overgereden door gastruiters Chris Epskamp en Bart Bax.

Bij de zesjarige merries wonnen Sofi Väisänen en Xenia S.B. Ster Sport AA (Beart 411) de Pavo Fryso Bokaal dressuur bij de zesjarige merries. Bij de zesjarige hengsten was het Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480) met Nadia den Hollander.

Vijfjarige paarden

Crystal Jede Kroon AAA(Alwin 469 x Tsjalle 454) en Casey fan ‘t Blocklân Ster (Tsjalle 454 x Pier 448) zijn kampioen geworden bij de Pavo Fryso Bokaal dressuur bij de vijfjarigen. De plaatsing na het plaatsnemen van gastruiters Bart Bax en Chris Epskamp in het zadel bleef gelijk aan de plaatsing van de halve finale. Powerhouse Crystal – gereden door Lisanne Veenje – bleef op kop. Het reserve kampioenschap bij de merries ging naar Alive S. van de Sprong Kroon AAA (Beart 411 x Brend 413) gereden door Fleur van Kempen. Casey fan ‘t Blocklân (Tsjalle 454), normaal gereden door Esther Liano, wist zich onder zijn gastruiter prima te presenteren en indruk te maken met ruimte en souplesse in de draf met een fraai front. De tweede plaats was voor de aansprekende Arne fan Wylgster Pragt (Jehannes 484 x Jasper 366) die met Leonie Evink blijmoedig in de rondte reed en groeide in de wedstrijd.

Veel wijzigingen bij vierjarige paarden

Dukke fan Panhuys (Maurits 437 x Dries 421) werd met Sandra de Groot kampioen bij de vierjarige merries. Fedde fân de pôle (Meinte 490 x Hinne 427) en Iris Sijtsma waren de kampioenen bij de vierjarige hengsten en ruinen. De gastruiters Bart Bax en Chris Epskamp gooiden de uiteindelijke plaatsing nog flink op de kop. Reservekampioen bij de merries was Elbrich fan ‘e Herdershoeve Kroon AAA (Jehannes 484 x Beart 411). De stoere Edon van Groot Altena (Julius 489 x Uldrik 457) met Corina van de Bunt was reservekampioen bij de hengsten/ruinen.

Pavo Fryso Bokaal Tuigen

Bij de tuigmerries won Susan Wind het overrijden met haar eigen merrie Yfke LG (Tjaarda 483 x Sjaard 320). Dat lukte dankzij fraaie constante presentatie met sterk achterbeen. Het was een zenuwslopende krachtmeting met Tsjalling de Boer en de kersverse Kroonmerrie Annebel G. van de Sprong AAA, die met veel voorbeengebruik de baan rondging en reservekampioen werd. Bij de hengsten en ruinen won Tsjalling de Boer met Auke van Hilberalti Ster (Jouwe 485 x Norbert 444) van eigenaresse Kenna Bakker uit Parrega. Het werd een spannende strijd met Ward fan Starking Ster (Thorben 466 x Jasper 366), rondgestuurd door de ervaren Augustinus Hoekstra. Zij werden reservekampioen.

Bron: Phryso.com / Horses.nl