Spetterende tweede editie DPC Stallions Night

De prachtige locatie van Zilfia’s Hoeve in Houten bood afgelopen zaterdag wederom het podium voor de DPC Stallions Night. Met een uitverkochte tribune en zo’n vijftig ponyhengsten die in de baan verschenen, was de tweede editie wederom enorm geslaagd.

De kantine, waar eveneens een hapje gegeten kon worden bij Grand Café ‘Tante Fie’ stroomde a al vroeg vol, en om 19.00 uur ging de DPC Stallions Night van start. Er was voor ieder wat wils: van een gave show van twee Du Bois-hengsten onder het zadel (Ducati du Bois met Jailey Kraak en Davinci du Bois met Marjolein van den Bosch), tot de nodige jonge hengsten aan de hand die dit jaar zijn aangewezen/goedgekeurd. Ook NK-winnaar Pronk Stables Geronimo Taonga met amazone Bridget Lock, springtoppers zoals Zeppe van de IJsseldijk VDH met Stacey van der Haar en Bruno Mars met de Zweedse Pernilla Josse, verschenen in de ring.

Davinci du Bois met Marjolein van den Bosch. Foto: Wil Smeets

Opening

Het programma werd geopend door twee DPC-winnaars van afgelopen jaar: Bo Leijten met Durello (dressuur) en Caro Lize Wessels Boer met Midnight Miracle (springen), onder begeleiding van de zangeres Rosanna, die vanuit Spanje was over gevlogen om prachtige optredens te verzorgen. De opening werd aangevuld door het demoteam van de Houtense dansstudio DYNAMITE, die al aan EK’s hebben deelgenomen. Er kwam eveneens een veulentje in de baan. Ook werd er een klein uitstapje gemaakt naar de paarden: Grand Prix-amazone Kristen Brouwer liet een prachtig staaltje dressuur zien met haar sympathieke vosruin Kinetic S (v.Negro).

Bron: Persbericht