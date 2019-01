Spielberg en Romanov blijven aan leiding, Weihegold beste dressuurpaard

De jaarwisseling had op de wereldranglijsten voor dressuurverervers minder invloed dan bij de springpaarden. Romanov en zijn volle broer Rubin Royal blijven in Class A (minimaal 15 nakomelingen van alle leeftijden) de WBFSH-voorman De Niro de baas, in Class B (minimaal 10 nakomelingen van maximaal 12 jaar) houdt Spielberg de leiding.

Doordat de oudste kinderen van Vivaldi en Johnson vandaag 13 jaar zijn geworden, krijgen hun vaders het nu in Class A veel zwaarder te verduren. Op de laatste dag van het oude jaar stonden Vivaldi en Johnson nog tweede en derde in Class B, nu moeten zij zich vanaf de 12-de, respectievelijk 15-de plaats omhoog werken in Class A.

Weihegold en Bella Rose voor Verdades

Wereldbekerwinnares Weihegold OLD sloot het jaar 2018 af als beste dressuurpaard, gevolgd door de tweevoudige wereldkampioene Bella Rose. Verdades (volgens de FEI en de WBFSH het beste dressuurpaard) volgt op plaats drie.

Feitelijk gereden percentages

De International Sport Value (ISV) komt in de dressuur tot stand op basis van de feitelijk gereden percentages. In de Grand Prix worden de percentages omgezet in ISV-punten, in de U-25 wordt daarvan 80% genomen, in de Inter II/A/B 60%, in de PSG/Inter I blijft van het gereden percentage in punten 40% over. Ook in de dressuur is er een duidelijke bonus voor prestaties op grote kampioenschappen. Het totaal aantal punten wordt gedeeld door het aantal starts.

Bij de berekening van de IPV van hengsten worden de ISV-punten van hun kinderen en kleinkinderen (50%) gedeeld door het aantal actieve nakomelingen.

Bron: persbericht