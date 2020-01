Sportieve carrière Kasimir TSF beëindigd

De Trakehner elitehengst Kasimir TSF (Ivernel x Charly Chaplin) is uit de sport teruggetrokken. De hengst werd door Bernadette Brune op internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht en liep daarnaast in de sport onder een aantal jeugdruiters. Voor Brune ligt de focus op de paarden die ze op Gestüt Brune in Bad Zwischenahn heeft staan en daarmee kwam het besluit de achttienjarige Kasimir TSF met sportief pensioen te sturen. De hengst mag zich nu gaan richten op de fokkerij.

Kasimir werd in 2004 als premiehengst goedgekeurd op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster en voltooide een jaar later met zijn 30-daagse Hengstleistungsprüfung in Schlieckau met een 8,50 voor de dressuur. Een jaar later liep hij de 70-daagse test in Marbach, waar hij met 129,47 punten de beste dressuurhengst was.

Zilver op Bundesturnier

In 2005 won de door Petra Wilm gefokte hengst zilver op het Trakehner Bundesturnier en werd vervolgens elfde op de Bundeschampionate. Voor de hij terugkeerde naar de stallen van Katja en Lydia Camp nam Philipp Hess nog een tijdje de teugels van Kasimir over. Na nog enkele ruiterwissels nam Brune in 2011 plaats in het zadel van Kasimir.

Twee goedgekeurde zonen

Hoewel de focus vooral op de sport lag, bracht Kasimir tot dusver wel twee goedgekeurde hengsten, Herbstklang (mv. Timber) en Dow Jones (mv. Hohenstein I). Daarnaast tekende hij voor het vaderschap van merrietest-winnares Kambra (mv. Tambour). Vanaf februari staat Kasimir bij Gestüt Elmarshausen.

