Sportmerries ster op Utrechtse thuiskeuringen

Inspecteur Henk Dirksen was gisteren op pad voor de thuiskeuringen in regio Utrecht en kon meerdere interessante sportmerries in het stamboek opnemen en ster verklaren. In totaal werden er vijf merries beoordeeld, allen springgericht gefokt. Vier van de springmerries kregen minimaal 70 punten voor het exterieur, wat bij Claire (Numero Uno uit Sunlight pref prest van Quidam de Revel, fokker H. van den Oever uit Sint-Oedenrode) van Jade van Hunnik uit Veenendaal direct tot het sterpredicaat leidde.

“Het was een mooie dag vandaag en ik ben samen met Fokkerijraadslid Hans van der Louw op pad geweest. We hebben een aantal interessante sportmerries gezien en het mooie van de thuiskeuring is dat er ook ruimte is om in gesprek te gaan met de fokkers”, vertelt Henk Dirksen.

Claire 75 punten voor exterieur

Claire heeft nationaal op 1.35m- en internationaal op 1.30m-niveau gepresteerd en verdiende 75 punten voor exterieur. Ze begon haar internationale loopbaan onder Eric van der Vleuten en is later door eigenaresse Jade van Hunnik uitgebracht. “Dit is een mooie bloedmerrie met veel uitstraling en een atletisch model. Ze is heel correct gebouwd en ruim voldoende ontwikkeld.”

1.30m-paard Coco Meriva

Ook de tienjarige Coco Meriva, die met eigenaresse Floortje Deckers op 1.30m-niveau geklasseerd is in de internationale sport, is opgenomen met 75 punten voor exterieur. “Deze Comme Il Faut-dochter is ruim voldoende ontwikkeld, heel aansprekend en ze heeft veel bloeduitstraling. Ze heeft hard fundament en ze beweegt lichtvoetig.” Wanneer blijkt dat deze merrie voldoende winstpunten op 1.30m-niveau heeft behaald, zal zij direct ster worden. Coco Meriva gaat nu de fokkerij in en is gedekt van de onlangs bij het KWPN-erkende Grand Prix-hengst Cristello (v.Numero Uno).

Uit EK-merrie Maike

Met 70 punten voor exterieur is de interessante Tornada FP Z (Taloubet Z uit de Grand Prix-merrie Maike v.Libero H) van Emiel Haanschoten uit Scherpenzeel opgenomen. Zij heeft op internationaal 1.30/1.35m-niveau gepresteerd. “Ook voor haar geldt dat wanneer blijkt dat ze op dat niveau voldoende winstpunten heeft behaald, ze direct het sport- en sterpredicaat toegekend krijgt. Het is heel interessant dat deze genetisch waardevolle merrie nu ingezet gaat worden voor de fokkerij en het is mooi dat het KWPN dit soort merries kan opnemen in het stamboek. Tornada FP Z is voldoende langgelijnd en heeft een sterke bovenlijn.” Haar moeder Maike nam onder Jessica Kürten deel aan het EK in San Patrignano.

Caleandro-dochter

Ook de Caleandro-dochter Hey Limit (uit Bo Limit prest van Verdi, fokker Stal Timmers uit Uden) van J.C. ter Maaten-Haanschoten uit Scherpenzeel kreeg 70 punten voor het exterieur. Deze langgelijnde, iets horizontaal gebouwde en goed ontwikkelde merrie heeft het sportpredicaat in de dressuurrichting behaald en werd nu opgenomen in het stamboek als springmerrie. Bo Limit bracht van Spartacus het 1.50m-paard Good Limit die onder de Mexicaan Jose Antonio Chedrai Eguia dit niveau bereikte.

Bron KWPN