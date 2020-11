Spraakmakende KWPN-collectie embryo’s en drachtige fokmerries

Het is zo ver, de tweede collectie van de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction staat online! Vanaf vrijdag gaan de biedingen open op de 21 drachtige fokmerries en twee embryo’s.

Investeren in goed merriemateriaal loont. Met deze merries kun jij met een gerust hart jouw fokkerij verreiken. Ben je op zoek naar iets extra’s? Mis dan niet de twee embryo’s die worden geveild!

Stuk voor stuk interessant

Alle fokmerries zijn stuk voor stuk afkomstig uit zeer interessante bloedlijnen en dragend van bewezen of talentvolle hengsten. Wat dacht je bijvoorbeeld van de merrie Doli Coeur Field (v.Heartbreaker), zij gaat rechtstreeks terug op de volle zus van Olympisch en wereldkampioen Joli Coeur van Franke Sloothaak. Daarbij gaf deze merrie al een 1.40m-paard, volgend jaar verwacht zij een veulen van de 1.60m-hengst Don VHP Z.

Hengstenmoeder

Of hengstenmoeder Hynola M (v.Charmeur)? Haar eerste veulen weet direct te imponeren als de KWPN-goedgekeurde hengst Lloyd (v.Governor). Voor volgend jaar verwacht zij een veulen van Fürst Dior, de reservekampioen van Mecklenburg die beschikt over vrij bloed.

ZZ-Zwaar-merrie

Elhouette (v.Delatio) imponeert met haar eigen prestaties, deze merrie is succesvol uitgebracht in de klasse ZZ-Zwaar en een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Well Done (v.Idocus). Zij krijgt volgend jaar een veulen van Ferdeaux-zoon en verrichtingsopper Las Vegas.

Vijf prestatiemerries op rij

De Indorado-merrie Eloma heeft maar liefst vijf prestatiemerries op een rij in haar pedigree, haar volle broer is het 1.60m-paard Doraindo en vele andere 1.60m-paarden komen voort uit deze moederlijn. Zij is drachtig van de Olympische hengst Quabri de L’Isle.

Embryo Aganix du Seigneur

Naast de 21 drachtige fokmerries gaan er ook twee embryo’s onder de digitale hamer. Beide embryo’s stammen af van een Grand Prix-hengst en komen uit een interessante moederlijn! Zo komt een embryo uit de rechtstreekse moederlijn van het 1.50m-paard Cantate (v.Cantos). Deze moederlijn is aangepaard met de aanstormende stempelhengst Aganix du Seigneur. Als moeder staat Cornet Obolensky-dochter Kwikzilver te boek waardoor dit embryo maar liefst drie 1.60m-hengsten op een rij heeft in de pedigree!

Embryo Escolar

Het tweede embryo is van de Grand Prix-hengst Escolar, die zowel in de fokkerij als in de sport op weg is naar de wereldtop. Als drie- en vierjarige werd hij Bundeskampioen en vorig jaar werd hij opgenomen in het Olympisch Kader. Deze hengst is gecombineerd met de Andretti-merrie Europa. Zij heeft zich bewezen in het ZZ-Licht. Haar moeder Salvinia (v.Democraat) is de grootmoeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Ladignac (v.GLOCK’s Zonik). Deze moederlijn gaat terug op de Olympische merrie Nadine (v.T.C.N. Partout) van Hans Peter Minderhoud die jarenlang een vaste waarde was voor het Nederlandse dressuurteam.

Geef je fokkerij een boost

De veiling start aanstaande vrijdag en sluit maandag 23 november vanaf 20.00 uur. Ben je nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij jou dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Ook kun je telefonisch meer informatie verkrijgen van de KWPN-inspecteur. Bekijk de collectie en maak je keuze. Onze sponsor Horses2Fly kan ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen kun je contact opnemen met Rianka Hazeleger via [email protected], 0341-255511 of kun je bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: Persbericht