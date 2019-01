Sprehe maakt WFFS-dragers bekend en vergoedt WFFS-test

Gestüt Sprehe heeft bekend gemaakt dat vier hengsten uit de hengstencollectie van 2019 drager zijn van het WFFS-gen. Dit zijn de springhengsten Amazon (A la Carte NRW x Arpeggio), Chico's Boy (Carpaccio x Silbersee A.N.) en Dicapo (Diamant x Semilly x Phin Phin) en dressuurhengst Santo Domingo (San Amour I x Fürst Heinrich). Deze vier hengsten staan niet gestationeerd bij het station in Benstrup, maar worden wel via Gestüt Sprehe aangeboden.

Als fokkers gebruik willen maken van één van de WFFS-dragers, wil Gestüt Sprehe de kosten van de WFFS-test voor de desbetreffende merrie op zich nemen of verrekenen met het dekgeld. “Het is waardevol om te weten welke hengsten WFFS-dragers zijn, om daaraan verbonden verliezen van het veulen te voorkomen. Tegelijkertijd is er geen reden tot paniek. In tegendeel; we zijn er van overtuigd dat dragende hengsten prima gebruikt kunnen worden bij niet-dragende merries en foktechnisch interessant zijn.”

Bron: Gestüt Sprehe