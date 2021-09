Springhengst Arko III gekloond

In de Verenigde Staten is een kloon van de Olympische hengst Arko III (v. Argentinus) geboren. Dat heeft de familie Hales van Shaw Farm Stud in Engeland bekendgemaakt. Zij waren de eigenaren van de in januari 2021 overleden Arko III en ook van het gekloonde hengstveulen.

“We kijken er naar uit om nog veel meer kampioenen uit deze fantastische bloedlijn te fokken” laten de eigenaren weten. “Er is nog voldoende diepvriessperma van Arko III beschikbaar, maar het belangrijkste doel met de nieuwe kloon is toch de dekdienst. Of het veulen ooit in de sport uitgebracht zal worden is nog niet duidelijk.

Uit stukje huid

De kloon is gemaakt uit een klein stukje huid van Arko III dat door het Amerikaanse laboratorium Gemini Genetics is gebruikt. Het veulen zal in elk geval de komende maanden nog in de VS blijven.

Sport en fokkerij

De originele Arko III was zeer succesvol in de springsport met Nick Skelton en won onder meer in Spruce Meadows en werd tiende op de Olympische Spelen van 2004 in Athene. Arko werd in 2008 teruggetrokken uit de sport, maar bleef tot 2019 in de dekdienst. Hij heeft ruim 400 nakomelingen genoteerd op Horsetelex, waarvan 19 goedgekeurde hengsten en ruim 30 kinderen springen en sprongen internationaal op 1,40 m.-niveau en hoger.

Bron: Horse & Hound / Horses.nl