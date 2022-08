Springveulens vinden gretig aftrek bij Veulenveiling Borculo

Op woensdagavond beleefde Elite Veulenveiling Borculo een prachtige aftrap van twee veilingdagen. De springveulens werden verkocht voor een gemiddelde van €10.230,-. Het meeste geld werd neergelegd voor Pearl, een dochter van Casall uit een moeder van Berlin. Een lang en intens biedspel tussen Amerika en Letland werd uiteindelijk gewonnen door de USA. Ze bracht 21.000 euro op.

Runner up werd voor 18.000 euro Creatyon van HH, een nazaat uit de super springende Dywis HH van Maikel van der Vleuten. Nederlandse kopers konden hun slag slaan want Unforgetable Z (17.000 euro) en Wargos d’Eclipse (16.000 euro) blijven op Hollandse bodem. Er was interesse vanuit Frankrijk, Duitsland en Hongarije. Toch zijn deze talenten behouden voor de Nederlandse sport. Hoewel in de eerste dagen van de veiling de buitenlanders de overhand leken te hebben over de hele veiling waren de Nederlandse bieders in de laatste minuten van de veiling toch net te sterk en trokken aan het langste eind.

Swinkels en van den Broek scoren

Het nieuwe selectieduo Jos Swinkels en Henk van den Broek wisten precies waar kopers naar op zoek zijn: sportmodellen met een solide pedigree. De veulens lieten zich bovengemiddeld betalen en de veiling kon rekenen op klanten vanuit de hele wereld.

Transparant

Annelou de Man namens de organisatie: ‘’We kijken terug op een enorm succesvolle avond. Wij willen als veiling transparant zijn, geen spelletjes spelen en een goede service afleveren met kwaliteitsvolle veulens voor de toekomst. Klanten moeten blindelings kunnen vertrouwen op de kwaliteit die we leveren. Dat is volgens ons een stevige basis waarmee we de komende jaren goed vooruit kunnen. We zijn enorm trots op het resultaat van deze eerste avond, het smaakt naar meer.’’

Bekijk hier de collectie.

Vandaag is de dressuurveiling die eveneens online afloopt. Vanaf half 8 komt het eerste veulen onder de virtuele veilinghamer.

Bron Persbericht