St. Nic levert 17 halve finalisten voor Friesian Talent Cup

De Friesian Talent Cup (FTC) heeft 17 nieuwe halve finalisten. 4 hengsten/ruinen en 13 merries wisten zich met hun videoproef op zaterdag 21 en zondag 22 november te plaatsten. Juryleden Femke Beljon en Dennis Ausma bekeken op een groot videoscherm bijna 100 combinaties die zich ingeschreven hadden voor de twee selectiedagen in St. Nicolaasga.

“Wellicht wat een magere oogst”, reageert Wendy van der Veen van de FTC-organisatie. In de eerste selectieronde haalden de juryleden Dennis Ausma en Femke Beljon 14 paarden eruit voor de halve finale, nu in twee dagen 17. “We gaan voor kwaliteit”, aldus Wendy die aangeeft dat het doel is de paarden zo goed mogelijk te beoordelen in hun natuurlijke aanleg.

“Balans, takt en zuiverheid zijn dan belangrijke criteria”, aldus Wendy die meteen ook aangeeft dat het over jonge, 3-jarige paarden gaat. “Niet ieder paard heeft op deze leeftijd de kracht en controle om dat al een hele proef goed te laten zien, momenten met veel talent zijn ook beloond.”

Tips en adviezen op protocol

De juryleden geven tips en adviezen op de protocollen om de paarden verder te verbeteren. “Ook voor de geselecteerde combinatie naar de halve finale is dat van belang. We zien graag dat de paarden een ontwikkeling doormaken.” Wendy geeft aan dat de jury bij een ‘normale’ jurering tekst en uitleg geeft bij de puntenreeks, maar met de videoproeven moeten de ruiters en amazones het doen met het protocol. “Dat kan best weleens wat hard overkomen als het zo op papier staat, maar het dient als steun in de rug bij de verdere africhting en training van de jonge paarden.”

Hoogste score voor Eabeltsje

Met 76,5 punten haalde Eabeltsje v.d. Peester Hoeve de hoogste score. De dochter van Meinte 490 viel in september al op tijdens de ABFP-test waar ze met 83 punten de hoogste score haalde.

Nog één selectiedag

Op 28 november zal de vierde en laatste selectiedag plaatsvinden in Lunteren. Daar zullen nog eens zo’n 50 combinaties op het videoscherm voorbij komen. De organisatie heeft de hoop dat de halve finales ‘live’ plaats kunnen vinden. “Dat is voor iedereen veel mooier”, geeft Wendy aan.

“Het hangt af van de maatregelen rondom corona. Daarover zal begin december meer duidelijkheid zijn.” Videoproeven beoordelen kent zijn beperkingen, zo leert de ervaring. “En toch zijn we blij dat we het doorgezet hebben om toch een Friesian Talent Cup te organiseren. Het is heel waardevol om je jonge Friese dressuurpaard te laten zien.”

Bron: Phryso