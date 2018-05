Op Gertjan van Olst na, die onder druk vanuit de Verenigde Staten liet testen, heeft nog geen andere hengstenhouder in Nederland aangegeven te gaan testen. Velen wachten op WFFS-beleid van het KWPN of de WBFSH. Stal Brinkman neemt zelf initiatief. “We willen kwaliteit bieden en als de fokkers hier om vragen, willen wij ze zekerheid kunnen bieden.”

Merriehouders

Aan de andere kant vindt Brinkman ook dat de merriehouder verantwoordelijkheid heeft. “Veel fokkers wijzen naar de hengstenhouder als het op testen aankomt, maar de merrie is natuurlijk net zo belangrijk in het voorkomen van veulens met de aandoening. Als wij gaan testen, kunnen we de merriehouder ook op hun verantwoordelijkheid wijzen.”

Dressuurhengsten

Vooralsnog worden alleen de dressuurhengsten die ter dekking staan bij Brinkman getest. “De ongerustheid zit vooral bij de dressuurfokkers”, verklaart Brinkman die keuze.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl