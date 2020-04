Stal Okkema gaat uitdaging aan en zet acht hengsten voor de wagen

Vrijdag zette Stal De Mersken vijf Friese stamboekhengsten voor de wagen en daagde de collega-hengstenhouders uit om ook een span hengsten bij elkaar te zetten. Gistermiddag besloot Anne Okkema dat hij dat beter kon en zette maar liefst acht hengsten voor de wagen voor een ritje. Het was een bont gezelschap, met een paar echte dressuurkracks erbij.

Age Okkema van Stal de Merksen en Anne Okkema van Stal Okkema zijn weliswaar in de verte familie van elkaar, ze hebben ieder een ander soort bedrijf. Waar De Mersken zich specialiseert in de Friezen en vijf KFPS stamboekhengsten voor de wagen zette, heeft Stal Okkema naast KPFS hengst Michiel 442 een aantal andere hengsten waarmee gedekt wordt. Waaronder ook de Grandprix hengst Eos die naast Michiel (die ook GP-geklasseerd is) voorop loopt in het achtspan.

De twee schimmelhengsten zijn deels Fries en deels Arabisch gefokt, voor meer uithoudingsvermogen voor de menwagen. ‘Topspeed Friesians’ noemt Stal Okkema dat. Eén van deze dekhengsten start Lichte Tour. Verder zien we nog drie barok pintohengsten in het span, die ook allemaal in de dekdienst staan. Rechtsachter loopt de volle Fries Direkt, die Z2 is.

Het is de vraag wie de volgende hengstenboer zal zijn die een landweggetje onveilig maakt met een nóg imposanter span.

Bron: Stal Okkema / Facebook / Horses.nl