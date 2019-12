Stall Böckmann begint 2020 met nieuwe visie op paardvriendelijker bestaan

Stall Böckmann start het komende jaar met verschillende innovaties. Zo wil het team, onder leiding van Gilbert Böckmann, de presentatie van de jonge hengsten paardvriendelijker maken. Daarmee doelt Böckmann op het drukke schema met sporttesten en de hengstenshow. Daarnaast is het bestand dressuurhengsten uitgebreid met Grand Prix-hengst Burlington FRH.

“We hebben het programma van de jonge hengsten goed onder de loep genomen en het werd ons al snel duidelijk dat we iets wilden veranderen”, vertelt Gilbert Böckmann. Met de sporttest is februari en maart komt er veel druk te staan op de jonge hengsten. De hengsten worden voor de sporttest gestald op de locatie. “Naast de fysieke inspanning is het ook een psychologische uitdaging voor jonge hengsten, die nog geen ervaring hebben met wedstrijden.”

Goede voorbereiding

Verschillende hengsten van Böckmann hebben goed gepresteerd in de test. Daaronder schaart zich bijvoorbeeld Checkter (Cellestial x Lord Pezi), die met een 9,66 nog altijd één van de best geteste hengsten is. Dergelijke scores kunnen alleen behaald worden met een goede voorbereiding. “Dan is het voor ons teveel om in deze tijd ook nog een hengstenshow te organiseren, daar moeten we namelijk ook voor trainen.”

Nieuw schema

Om de druk van de jonge hengsten af te nemen, wil Böckmann gaan werken met een nieuw schema, waarbij februari en maart gereserveerd zijn voor de sporttesten. Daarna kunnen de hengsten even rustig aan doen. “In april willen we onze hengsten presenteren op een hengstenshow. Dan hebben we misschien al wat veulens om te presenteren. Het is namelijk ook belangrijk om nakomelingen te tonen om fokkers meer informatie te geven over de vererving van een hengst.”

Nieuwe hengsten

Voor komend jaar is het hengstenbestand van Böckmann uitgebreid met twee hengsten. Daaronder Grand Prix-hengst Burlington FRH (Breitling W x Rohdiamant), die in 2012 de finale van de Nürnberger Burg-Pokal won. Hij wordt gepresenteerd op de hengstenshow op 5 april, maar als mensen hem eerder willen zien, zijn ze welkom. “Onze hengsten kunnen altijd in de training bekeken worden”, aldus Böckmann. Daarnaast is Dominator’s Fire (Dominator Z x Coronio) nieuw in Lastrup-Hamstrup.

Bron: St. Georg