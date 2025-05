Stamboekkeuring Wergea: 9 Sterren, 1e premie voor Sinne Anke (v. Yme 507)

De KFPS stamboekkeuring in het Friese Wergea leverde op zaterdag 10 mei voor negen paarden het Sterpredicaat op. De vierjarige Sinne Anke fan ‘e Skoalleane Ster (Yme 507 x Gerben 479) kreeg daarbij een eerste premie van juryleden Corrie Terpstra, Annemieke Elsinga en Johan van der Velde.

De rubriek met vier jaar en oudere veulenboekmerries leverde een oranje lintje op voor de vierjarige Sinne Anke fan ‘e Skoalleane Ster (Yme 507 x Gerben 479) van Sarike van der Veen uit Ureterp. Een jeugdige, langgelijnde en horizontaal gebouwde merrie, zo zagen de juryleden. Een correcte bovenlijn, lang kruis en veel lengte in het voorbeen en fijn en droog beenwerk, beschreef Corrie Terpstra de merrie: “Ze heeft een actieve, ruime stap met een goede buiging in het achterbeen. In draf maakt ze veel houding en balans en heeft ze een goed achterbeengebruik.” In deze rubriek met vier merries kreeg de vierjarige Rixt S.R. Ster (Arent 515 x Brend 413) een Ster met een tweede premie. Een jeugdige merrie met veel ras en front en een lang kruis. “Haar stap is actief en taktmatig, haar draf ruim met een goede buiging in het achterbeen.” De Ster van Rixt maakte haar moeder Quinti D. Ster (Brend 413 x Teunis 332) Preferent.

Twee driejarigen Ster

Bij de driejarigen kregen twee merries een Ster met een tweede premie. Op kop kwam Talent fan Pankoeken Ster (Wolter 513 x Jehannes 484) die een mooi front en een edel hoofd showde. Ze mocht wat meer jeugd uitstralen en wat opwaartser gebouwd zijn en is voorzien van droog en hard beenwerk. “In stap maakt ze ruimte en ze draaft mooi op eigen benen.” Ook de langgelijnde Teatske fan de Maren Ster (Jehannes 484 x Jasper 366 verdiende een Ster met een tweede premie. Ze bezit een mooi rijke voorhand met lengte in het voorbeen, een lange hals en goed beenwerk. In bouw mag ze wat meer gesloten zijn. “Haar stap is actief en ruim, in draf maakt ze ruimte en heeft ze buiging in het achterbeen,” aldus Terpstra. Ook in de rubriek met stamboekmerries was er een Ster met een tweede premie. De vierjarige Sinneblom B Ster A (Wibout 511 x Jouwe 485) mocht langgelijnder en meer lengte in de hals bezitten. Ze heeft een correcte bovenlijn en in beweging waardeerde ze zich op, gaf Corrie Terpstra aan. “Ze heeft een actieve ruime stap met goede takt en in draf loopt ze in balans en op eigen benen.”

Vier Sterhengsten

De rubriek met hengsten was met negen stuks goed gevuld. Uiteindelijk gingen er vier met het Sterpredicaat naar huis: de vijfjarige Nyckle Geart M.G. Ster (Markus 491 x Beart 411) – die zijn moeder Renske t.W. Kroon AA (Beart 411 x Karel 370) Preferent maakte , de vierjarige Paulus fan Jirnsum Ster (Tymen 503 x Jasper 366) – ook hij maakte moeder Yvonne Jaspers fan Jirnsum Kroon AA (Jasper 366 x Nykle 309) Preferent -, de vierjarige Peer van De Betuwse Waard Ster (Arent 515 x Meinte 490) en de driejarige Ties van de Breesteeg Ster (Foeke 520 x Olof 315).

Veulens

De ochtend in Wergea begon met zes veulens, waarvan hengstveulen Dex fan ‘e Ridderdijk (Kanne 534 x Wytse 462) een eerste premie kreeg. En goed ontwikkeld veulen met luxe rasuitstraling, evenredig gebouwd met fijn en hard beenwerk, zo lichtte juryvoorzitter Corrie Terpstra toe. “De stap is ruim met veel takt en in draf maakt hij veel houding waarbij hij nog iets meer mocht ondertreden.”

Bron: KFPS / Horses.nl