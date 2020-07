5 NMK-tickets uitgereikt in Velddriel

Een bomvolle dag op de stamboekkeuring Velddriel vandaag, waar maar liefst 48 driejarige en 22 oudere merries voor het oog van de jury kwamen. Bij de driejarige bestond die uit Bart Bax en Marian Dorresteijn, die vijf merries een uitnodiging gaven voor het Nationaal Kampioenschap driejarigen op 15 augustus.

Bart Bax blikt enthousiast terug op deze keuringsdag. “We hebben merries uit diverse sterke stammen gezien, en het is fijn als je royaal kunt aanwijzen. 5 merries hebben we kunnen aanwijzen voor Ermelo, dat is natuurlijk een hele goede score. Wat leuk was vandaag dat er vandaag diverse merries meeliepen uit hengstenmoeders. Zoals uit de moeder van Hermes en Johnny Cash, Jheronimus en In Style. Mooi ook om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de keuringen. Gezien het grote aantal aanmeldingen is er op 1 augustus, tijdens de stamboekkeuring springen, ruimte gecreëerd om nog extra dressuurpaarden te beoordelen. Maar we kijken nu eerst reikhalzend uit naar de keuring in Epe volgende week dinsdag. De fokkers uit deze regio fokken over het algemeen sterk bewegende merries die beschikken over een royaal, langgelijnd model.”

90 punten

Als tweede kwam ze in de baan vandaag, en als eerste had ze een ticket voor Ermelo: de door Rene Franssen gefokte Munette (Franklin uit Unette II keur pref van Gribaldi). Mede-geregistreerde van deze goed ontwikkelde merrie is NWC JP Lommers uit Sint-Oedenrode. Marian Dorresteijn: “Opvallend is haar mooie hals die ze in beweging heel goed gebruikt. Een merrie met veel diepte en een goede ribbenkast erin. In beweging maakt ze zich mooi groot. Ze stapt krachtig met een mooie overstap. De draf is extra, met veel gummie en veer. Ook in galop toont ze veel lichaamsgebruik.” Met maar liefst 90 punten voor de draf komt ze op een fraaie bovenbalk van 80/85.

Eveneens een dochter van Franklin is de goed ontwikkelde Miana (uit Hiana elite IBOP D-OC, fokker J.A. & G. Naber uit Vredenheim). De merrie van Joop van Uytert heeft veel diepte in het lichaam. “Ze stapt met een goede takt en ruimte, al zou ze hierin iets meer activiteit mogen tonen. In draf heeft ze een heel opvallende bewegingstechniek, met veel buiging in de gewrichten en afdruk. Ook in galop beweegt ze heel krachtig met veel balans.” Met 80/80 ontving de merrie een uitnodiging voor het Nationaal Kampioenschap.

Een prachtige bovenbalk van 85/85 kreeg Governor-dochter Miss M (uit Windy elite IBOP PROK van Krack C, fokker E. Minkman uit Ochten). Deze goed ontwikkelde merrie van G.C. van der Koppel uit Wadenoijen heeft volgens Marian Dorresteijn een prachtige uitstraling. “Ze heeft een mooie, lichte voorhand en een goede bespiering. Ze stapt op een hele fijne manier met veel takt en ruimte. In draf maakt ze een voorname houding. Ze beweegt heel lichtvoetig en opvallend is de rust die ze daarbij uitstraalt. Ze heeft geen snelheid nodig om zich mooi te presenteren.”

Eveneens deze mooie cijfers gaf de jury aan de maar liefst 1.76 metende Marilyn-Dine (Daily Diamond uit Farludine elite IBOP PROK van Vivaldi, fokker I.M.C. Schel-Schippers uit Cuijk). Deze deftige merrie van RS2 Dressage Center de Horst BV straalt ondanks haar royale ontwikkeling veel jeugd uit. “Ze is mooi naar boven gebouwd, goed in haar verbindingen met een mooie schoftpartij die lang doorloopt in de rug. Ze stapt overtuigend met veel ruimte en souplesse. Haar draf is haar beste gang, daarin loopt ze zonder bluf elke pas mooi in balans, goed vanuit het achterbeen en met een mooie voorknie. In galop liet ze op de rechte stukken veel beentechniek zien. Ook deze merrie zien we graag terug op het Nationaal Kampioenschap: het belooft een mooie strijd te worden in Ermelo!”, aldus Marian Dorresteijn.

De stoere Desperado-dochter Mirthe (Uit Emily voorlopig keur van Tuschinski) verdiende de vijfde uitnodiging voor het NK. De merrie van fokker M. Tijssen uit Lienden staat goed in het rechthoeksmodel en verdiende 80 punten voor exterieur en 85 voor beweging. “Ze stapt op een hele goede manier met een goede overstap, waarbij ze de passen goed af maakt. In draf valt met name de kracht positief op, de merrie heeft een sterke motor van achter. In galop toont ze een goede balans en ook hierin veel kracht.”

80+

Maar liefst elf merries ontvingen 80 punten of meer voor exterieur en/of beweging. Apache-dochter Miss Minecraft (uit Corina stb van Vivaldi, fokker D. Bleije uit Hoedekenskerke) is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. De hals staat er mooi op en ze heeft een goed gevormde schouder. De merrie van A. van Erp uit Heesch kreeg 75 punten voor exterieur en 80 voor beweging: “De stap is actief met een goede takt en kracht in de beenzetting. Voor een hoger cijfer zou ze iets meer overstap mogen laten zien. De draf is opvallend met veel takt, ze kan makkelijk schakelen en heeft een mooie schoudervrijheid, veel souplesse en een goede houding. De taktmatige galop heeft een goede afdruk, wel zou ze iets meer bodem mogen pakken”, aldus Marian Dorresteijn.

De door de Engelse Hoeve uit Grashoek gefokte Franklin-dochter Mochadora (uit Havadora ster D-OC van Bretton Woods) is een langgelijnde moderne merrie met een hard fundament. “De stap is actief, ze zou iets meer mogen schrijden. De draf is lichtvoetig en mooi naar boven, waarbij het achterbeen positief opvalt. Het zelfde zien we in galop, waarin ze zeer patent is.” De merrie van D. van Nuys uit Mierlo kreeg een bovenbalk van 75/80.

Over veel bodem staat Marilyn Monroe, een dochter van Galaxie (uit Zolga ster van Krack C). De merrie van fokker G.C. van der Koppel uit Wadenoijen heeft een goed bespierde hals en een schouderpartij die er heel mooi inligt. Ze beweegt heel functioneel en kreeg een fraaie bovenbalk van 80/80 met daarin 85 punten voor de galop. “Dat was haar beste gang, waarbij vooral haar beentechniek en houding goed opvielen. Ze heeft geen snelheid nodig om de gedragenheid goed vast te houden”, aldus Marian Dorresteijn over de voorlopig keurmerrie.

Miss Evora (Totilas uit Evora elite IBOP PROK-D-OC van Insterburg) heeft veel Trakehnerbloed in haar aderen. De rassige merrie van fokker Jeanette van der Staak heeft een mooie voorhand, ze zou iets mooier aangesloten kunnen zijn in de middenhand. “Ze stapt correct, al zou dat iets actiever mogen. De draf is lichtvoetig met veel takt en veer. Voor een hoger cijfer mag ze een iets sneller achterbeen hebben. De galop is eveneens mooi van sprong met veel balans en een goede buiging in de gewrichten.” Haar bovenbalk: 75/80.

85 voor de draf

De heel aansprekende Total US-dochter Myrthe (uit Vanessa elite sport PROK van Bollvorm’s Landtanzer) van fokker Stables Lisman International is een hoogbenige merrie die iets langer zou kunnen zijn in het lichaam maar mooi in verhouding is gebouwd. Ook zij verdiende 75/80 punten, met een uitschieter van 85 voor de draf. “Ze stapt op een fijne manier met een goede ruimte en takt. De draf is opvallend, met name in haar mechaniek: ze heeft veel tritt in de benen. Ook de galop is lichtvoetig met voldoende sprong. In het middenstuk zou ze iets meer rek mogen hebben.”

Eveneens 85 punten voor de draf was er voor de door G. Gijsbers uit Loosbroek gefokte Totilas-dochter Maxima (uit Bukkie keur pref EPTM van Flemmingh, de moeder van Hermes en Johnny Cash). Zij staat goed in het rechthoeksmodel en is sterk gemaakt in de verbindingen. De merrie van E.J. Investments BV zou in de hals iets meer naar boven mogen welven, maar kreeg een fraaie 80/80 voor haar bovenbalk. “Ze stapt met een goede kracht en ritme in beweging, met een goed lichaamsgebruik. De draf is krachtig, hierin kan ze goed schakelen en loopt ze goed met de schoft omhoog. Datzelfde zien we in galop terug, al zou ze hierin iets meer met de hals mogen welven.”

Madison Style is een goed ontwikkelde dochter van Totilas (uit Sissy van Lorentin I, de moeder van KWPN-hengst In Style) met veel bespiering in de halspartij. De merrie van fokker Joop van Uytert uit Heerewaarden stapt actief en ruim. “Ze draaft met een goede ruimte met een goed doorgetreden achterbeen. De galop is eveneens krachtig met een goede sprong, in alles zou ze wel iets meer met de schoft omhoog mogen lopen.” Met 75/80 was er ook voor haar het keurpredicaat.

Governor-dochter Mistiek is een goed ontwikkelde merrie die over veel lengte beschikt. De merrie van fokker A. van Erp uit Heesch zou iets meer ras kunnen uitstralen. Ze verdiende 75 punten voor exterieur en 80 voor beweging. “Ze stapt correct met een goede techniek en een mooi voorbeen. De draf is heel ruim, taktmatig met mooie grote passen. Ze zou achter een fractie meer aangesloten kunnen blijven. De galop is haar beste gang, met veel balans en vooral veel souplesse.”

Constante waardering

Voor alle onderdelen verdiende ze 80 punten, een mooi constante waardering voor Marah-A. Bertje (For Romance uit A0-Bertje ster pref prest PROK van Jazz, fokker W.P.S. van Weert uit Beesd) van C.M.C. van den Bovenkamp uit Beesd. De rassige merrie uit de moeder van Jheronimus is heel mooi in de verhoudingen en heeft veel uitstraling. “Ze stapt op een fijne manier. Ze zou hierin iets meer kracht mogen hebben, maar stapt mooi door het lichaam. De lichtvoetige draf zou iets meer macht mogen uitstralen, maar ze heeft een heel mooi voorbeen hierin. Hetzelfde geldt voor de galop, waarin ze een goed lichaamsgebruik toont. Een heel complete merrie die voor een hogere score iets meer afdruk zou mogen hebben.”

De jeugdige Gunner-dochter Marvita (uit Evita D-OC van Johnson) is een ruim voldoende ontwikkelde, correct gebouwde merrie die iets arm bespierd is. De merrie van fokker L. op ’t Hoog uit Haghorst verdiende 75 punten voor exterieur en 80 voor beweging. “Ze stapt op een hele fijne manier; goed door het lichaam. In draf waardeert ze zich op met haar natuurlijke manier van dragen. Ze heeft een goede bewegingsafloop en een mooie houding. Ook in haar patente galop valt het gebruik van het achterbeen positief op.”

70/80 was er voor de massale merrie Marah, een door M. Tijssen uit Lienden gefokte royaal ontwikkelde dochter van Indian Rock (uit Anique keur IBOP van Jetset-D). “We hadden een kleine bemerking op haar voeten, maar vinden dat ze in het lichaam en in beweging veel over heeft. In stap mag ze even iets meer souplesse hebben. In draf imponeert ze met een goede afdruk en mooie houding. Ook in galop straalt ze macht uit, hierin mag ze een fractie lichtvoetiger”, aldus Marian Dorresteijn over de merrie die het sterpredicaat kreeg toebedeeld.

Oudere merries

De oudere merries werden vandaag beoordeeld door Floor Dröge en Henk Dirksen. Diverse merries kwamen naar Velddriel voor graadverhoging, waaronder Libba: een aansprekende dochter van Dream Boy (uit Belize PROK voorlopig keur van Trento B). De merrie van fokker J. Gloudemans uit Nuland is rijtypisch met een mooie voorhand. Ze beweegt correct en lichtvoetig. Ze is bevordert tot voorlopig keur. Indien ze een sportstand van Z1 + 1 behaald of met positief resultaat een aanlegtest loopt wordt ze keur.

Apache-dochter La-Aqueeni (uit Florence stb van Voice) is een goed ontwikkelde merrie die iets meer houding mag maken, maar met een goede buiging in de gewrichten beweegt. Deze merrie van fokker J.G.M. van de Meijden uit Zuilinchem heeft een hele goede aanlegtest gedaan met veel 8’en op het protocol. Ze is vandaag keur geworden, ter plekke zijn haren afgenomen voor een DNA-onderzoek: indien ze ook het D-OC predicaat behaalt wordt ze elite.

Elitemerries

Een heel fraai aantal merries die over een sportpredicaat, EPTM of IBOP en het PROK- of D-OC-predicaat beschikten verdiende vandaag het elitepredicaat. De eerste in de rij was de aansprekende Rhodium-dochter Donalanda (uit Nanalande keur pref van Contago, fokker A. van de Goor uit Erpen). De rijtypische merrie van L. Romviel uit Beuningen draaft met een actief achterbeen. Ze loopt Lichte Tour en met het PROK-predicaat op zak werd ze vandaag elite. Dat predicaat was er ook voor Armani-dochter Emaika (uit Naimaika elite pref prest PROK van Inspekteur, van fokker H.M. van Florestein uit Lienden). Een merrie met een goed gevormde voorhand die lichtvoetig draaft met voldoende souplesse. Dutch Diva (Spielberg uit Upshot ster prest van Olivi, fokker E.T. ten Bosch uit Driel) is ZZ-Licht geklasseerd. De merrie van R. Vermeulen en M. Pas uit Maasbommel waardeert zich op in beweging, waarbij ze veel souplesse en een goede beentechniek toont. San Amour-dochter Emine van de Uilenhoek (uit Valerine ster PROK van Montecristo, fokker W.H.M. Ackermans uit Bruchem) is een aansprekende merrie met een goede houding die makkelijk beweegt. Ze heeft een goede IBOP gelopen met onder meer een 8.5 voor rijdbaarheid en souplesse. De elegante Goldy’s Utopia (uit Utopia stb van Lancelot, fokker H. en G. van der Heyden uit Druten) beschikt over een hele goede beentechniek. Ze wordt uitgebracht in het ZZ-Licht. Heel veel uitstraling en een mooie voorhand heeft de lichtvoetige Hera (Easy Game uit Leandra keur pref sport van fokker Stables Lisman International in Nijmegen). Ze beweegt heel lichtvoetig met een mooie takt. Ze heeft winstpunten in het ZZ-Zwaar. De door J. van Hemert uit Ammerzoden gefokte Katti (Floriscount uit Gretel voorlopig keur D-OC van Apache) is een charmante merrie met een hard fundament. In haar aanlegtest scoorde ze een 8.5 voor haar rijdbaarheid. De door Reesink Horses gefokte Vitalis-dochter King’s Lynn Turfhorst (uit Melona ster pref van Falco) is een rijtypische merrie met een mooie merrieopdruk. De merrie van M.J. Zandbergen uit Elst beweegt heel correct en lichtvoetig. Tot slot de royaal ontwikkelde Kaitlyn-Pomona (Vivaldi uit Zilla elite pres EPTM PROK van San Remo), een merrie met uitstraling. De merrie van fokker N. van Hunnik uit Zetten is iets neerwaarts gebouwd. Vooral in stap weet ze te overtuigen.

