75/80 voor George Clooney-dochter op stamboekkeuring Varsseveld

Op de stamboekkeuring in Varsseveld kregen donderdagochtend twee dressuurmerries 80 punten. In totaal kregen twaalf merries het sterpredicaat. Een George Clooney-dochter kreeg een bovenbalk van 75/80 en was daarmee de beste driejarige. Een dochter van Negro kreeg met 70/80 de hoogste punten bij de vierjarigen.

Lily (George Clooney x Johnson) van Wendy Scholten kreeg 85 punten voor stap, 80 voor draf, 75 voor haar galop, houding en exterieur. “Dit is een merrie met veel uitstraling die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een aansprekend front met een lange hals, die goed bespierd is. De bovenlijn is voldoende sterk en heeft eveneens een goede bespiering. Daarbij heeft de merrie een hard fundament. In stap is ze actief, zuiver en heeft ze veel souplesse en veel ruimte. De draf is lichtvoetig, met een goede techniek en veel souplesse. Wat opviel aan deze merrie is dat ze geen snelheid nodig heeft om correct te draven. De galop heeft een goede drietact met ruim voldoende balans en souplesse, ze zou in galop nog iets meer gesloten kunnen blijven voor een hoger cijfer.”

Negro-dochter naar 70/80

De vierjarige Kaitlyn Karla (Negro x Vivaldi) van fokker G. Loeters kreeg een bovenbalk van 70/80. “Deze merrie staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en heeft een aansprekend hoofd. De hals staat er goed op en heeft ruim voldoende lengte, ze heeft een mooi ontwikkelde schoft die lang doorloopt in de rug. Kaitlyn Karla heeft een sterke bovenlijn maar had voor hogere punten iets correcter mogen zijn in het fundament. De stap is actief, zuiver en heeft een goede ruimte. In draf heeft de merrie een goede techniek en een goed gebruik van het achterbeen, daarbij kan ze makkelijk schakelen. Om hogere punten te krijgen mocht ze soms iets meer bergopwaarts blijven. De galop heeft een goede drietact en ruim voldoende houding, maar zou nog iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben.”

Bron: KWPN